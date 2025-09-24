قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«سعيكم لتحقيق السلام مُقدر».. رسالة هامة من الرئيس السيسي إلى ترامب
رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي
وزير الخارجية: نرفض انتهاكات إسرائيل في سوريا ولبنان ونطالب باحترام القرارات الدولية
سمير عمر يعلن مهام جديدة لـ6 قيادات إعلامية في قنوات قطاع الأخبار بالشركة المتحدة
1200 جنيه لهذه الفئة.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير وموعد افتتاحه
سعر الدولار رسميا في البنك المركزي
إعلام إسرائيلي: صواريخ القبة الحديدية فشلت في اعتراض مسيرة إيلات
عمرو دياب سفير الأغنية المصرية.. خالد أبو بكر: أطفال عندها 3 سنين بتغني خطفوني
تحسبًا لفشل التعاقد مع لاج .. الأهلي يُفاوض مدرب إسباني | خاص
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2025 وموعد الصرف
ماكرون : هناك توافق عربي أوروبي بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
تحرك عاجل من محافظ الإسماعيلية استجابة لاستغاثة المواطنين بشأن عمارتين سكنيتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بلجيكا تشغل أول شاحنة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل.. إنجاز أوروبي جديد

شاحنة كهربائية ذاتية القيادة
شاحنة كهربائية ذاتية القيادة
كريم عاطف

شهدت بلجيكا حدثا غير مسبوق مع تشغيل أول شاحنة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل على طريق عام، في خطوة تعكس ريادة أوروبا في مجال النقل الذكي والمستدام، بينما ما زالت شركات كبرى مثل تسلا تكافح لتحقيق وعودها بالقيادة الذاتية.

الشاحنة التي طورتها الشركة السويدية إينرايد (Einride) تعمل وفق المستوى الرابع من القيادة الذاتية، وقد حصلت على موافقة تنظيمية بعد اختبارها في ميناء أنتويرب-بروج، أحد أبرز المراكز اللوجستية في العالم.

وتعتمد المركبة على بطارية 320 كيلوواط/ساعة تمنحها مدى يتجاوز 650 كيلومترا، إلى جانب نظام ذكي قادر على معالجة أكثر من 5 ملايين نقطة بيانات في الثانية باستخدام الرادار والليدار، ما يضمن قيادة سلسة وآمنة، كما أن تصميمها الخالي من مقصورة السائق يسمح بتشغيلها عبر مشغل عن بعد واحد لعدة شاحنات، وهو ما يرفع الكفاءة ويقلل التكاليف التشغيلية.

وأكدت الشركة أن هذه التجربة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير خدمات لوجستية أكثر مرونة واستدامة، من خلال تحسين تدفق البضائع وخفض الانبعاثات، وقال يوهان كلابس، رئيس مجلس إدارة ميناء أنتويرب بروج: "الميناء ليس مجرد مركز لوجستي، بل ساحة اختبار لمستقبل النقل المستدام، حيث يشكل الابتكار حافزا للنمو الاقتصادي."

من جهته، أوضح هنريك جرين، المدير العام لشركة إينرايد أوتونوموس تكنولوجيز، أن بلجيكا أصبحت ثالث دولة أوروبية تمنح تراخيص للشركة، مؤكدا أن التجربة تظهر جدوى التعاون بين القطاعين العام والخاص في تسريع تقنيات النقل الذكي.

ويأتي هذا التطور في وقت تعتبر فيه المفوضية الأوروبية المركبات ذاتية القيادة ركيزة لتعزيز التنافسية وخفض الانبعاثات في قطاع النقل.

بلجيكا شاحنة كهربائية شاحنة كهربائية ذاتية القيادة ذاتية القيادة أوروبا النقل الذكي تسلا القيادة الذاتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

ياسر إبراهيم

والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. قرار عاجل بفصل الطالب المعتدي على معلم القليوبية لمدة عام كامل

اسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم في مصر

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

قيام الليل

صلاة قيام الليل.. أمين الفتوى يكشف فضلها وعدد ركعاتها

وكيل المعاهد الأزهرية

محل دراسة.. وكيل المعاهد الأزهرية: سنعلن موقفنا من نظام البكالوريا قريبًا

د. محمود شلبي

حكم ترك صلاة العشاء والتكاسل عنها لظروف العمل .. الإفتاء توضح

بالصور

بلجيكا تشغل أول شاحنة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل.. إنجاز أوروبي جديد

شاحنة كهربائية ذاتية القيادة
شاحنة كهربائية ذاتية القيادة
شاحنة كهربائية ذاتية القيادة

الحلقة الأخيرة من "نور مكسور": صدمة الاغتصاب وانكشاف الحقائق

نور إيهاب
نور إيهاب
نور إيهاب

جامعة الزقازيق تدعم ذوي الهمم بسيارة كهربائية لتسهيل التنقل داخل الحرم الجامعي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

وصفة جديدة.. طريقة عمل المحشي المشكل

المحشي المشكل
المحشي المشكل
المحشي المشكل

فيديو

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد