بلجيكا تشغل أول شاحنة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل.. إنجاز أوروبي جديد

شهدت بلجيكا حدثا غير مسبوق مع تشغيل أول شاحنة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل على طريق عام، في خطوة تعكس ريادة أوروبا في مجال النقل الذكي والمستدام، بينما ما زالت شركات كبرى مثل تسلا تكافح لتحقيق وعودها بالقيادة الذاتية.

الشاحنة التي طورتها الشركة السويدية إينرايد (Einride) تعمل وفق المستوى الرابع من القيادة الذاتية، وقد حصلت على موافقة تنظيمية بعد اختبارها في ميناء أنتويرب-بروج، أحد أبرز المراكز اللوجستية في العالم.

وتعتمد المركبة على بطارية 320 كيلوواط/ساعة تمنحها مدى يتجاوز 650 كيلومترا، إلى جانب نظام ذكي قادر على معالجة أكثر من 5 ملايين نقطة بيانات في الثانية باستخدام الرادار والليدار، ما يضمن قيادة سلسة وآمنة، كما أن تصميمها الخالي من مقصورة السائق يسمح بتشغيلها عبر مشغل عن بعد واحد لعدة شاحنات، وهو ما يرفع الكفاءة ويقلل التكاليف التشغيلية.

وأكدت الشركة أن هذه التجربة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير خدمات لوجستية أكثر مرونة واستدامة، من خلال تحسين تدفق البضائع وخفض الانبعاثات، وقال يوهان كلابس، رئيس مجلس إدارة ميناء أنتويرب بروج: "الميناء ليس مجرد مركز لوجستي، بل ساحة اختبار لمستقبل النقل المستدام، حيث يشكل الابتكار حافزا للنمو الاقتصادي."

من جهته، أوضح هنريك جرين، المدير العام لشركة إينرايد أوتونوموس تكنولوجيز، أن بلجيكا أصبحت ثالث دولة أوروبية تمنح تراخيص للشركة، مؤكدا أن التجربة تظهر جدوى التعاون بين القطاعين العام والخاص في تسريع تقنيات النقل الذكي.

ويأتي هذا التطور في وقت تعتبر فيه المفوضية الأوروبية المركبات ذاتية القيادة ركيزة لتعزيز التنافسية وخفض الانبعاثات في قطاع النقل.