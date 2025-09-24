قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشروع زراعي تنموي جديد في تونس لتعزيز التنمية بالمناطق الجبلية

هاجر ابراهيم

قالت نسرين رمضان، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من تونس، إن وزارة الفلاحة التونسية وقعت اتفاقية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) تهدف إلى تنفيذ مشروع تنموي طموح يركّز على دعم الفلاحة الجبلية وإنشاء مؤسسات ومشاريع صغرى في عدد من المناطق ذات الطبيعة الوعرة.

وأوضحت رمضان، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المشروع يستهدف خمس ولايات تقع في الشمال الغربي من تونس، وهي: باجة، جندوبة، الكاف، سليانة، وبنزرت، حيث سيُركز على عدة محاور رئيسية أبرزها تعزيز شبكات المياه الصالحة للشرب وإيصالها إلى المناطق السكنية، في ظل صعوبة التضاريس التي تعيق مدّ شبكات المياه في تلك المناطق.

وأضافت أن المشروع يشمل أيضًا تنفيذ مشاريع مائية باستخدام الطاقة المتجددة، في إطار دعم الاستدامة البيئية، إلى جانب التمكين الاجتماعي والاقتصادي لسكان المناطق الجبلية عبر خلق فرص عمل وتوفير موارد رزق تُمكّن العائلات من تحسين مستوى دخلها.

وأكدت المراسلة أن المشروع يُولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة والشباب من خلال دعمهم في إطلاق مشاريعهم الصغرى، وتوفير التسهيلات اللازمة لهم، ما يسهم في دمجهم في الدورة الاقتصادية وتعزيز أدوارهم الاجتماعية.

ويأتي هذا المشروع في سياق جهود الدولة التونسية وشركائها الدوليين للنهوض بالمناطق المهمشة، وتحقيق تنمية متوازنة تراعي خصوصية المناطق الجغرافية الصعبة.

https://www.youtube.com/shorts/oI7i7HgrTj0

