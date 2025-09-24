قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين من أرضهم خط أحمر بالنسبة لمصر

وزير الخارجية يلتقى مع نظيره القبرصي على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك
وزير الخارجية يلتقى مع نظيره القبرصي على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك
علي صالح

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الثلاثاء مع "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

‏‎ثمن الوزير عبد العاطي العلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر وقبرص، مؤكداً تطلع مصر لاستمرار التنسيق على كافة المستويات بين البلدين ولاسيما في إطار تولي قبرص لرئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي مطلع عام ٢٠٢٦، مشيراً إلى أهمية استمرار وتيرة الزيارات والاتصالات الثنائية على مختلف المستويات.

‏‎وقد أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمزيد من التعاون الثنائي المشترك في مجالات التعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها من المجالات الحيوية، مؤكداً أهمية إعطاء الأولوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وقبرص.

‏‎كما أبرز الوزير عبد العاطي الأهمية البالغة لتعزيز التعاون فى ملف الطاقة بمنطقة شرق المتوسط نظراً لأهميته الاستراتيجية، والتطلع لاستمرار التنسيق المشترك وربط حقول الغاز القبرصية بمصر. كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية توظيف العمالة المصرية في قبرص وتطويرها لتشمل العديد من المجالات.

‏‎تناول الوزيران عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث عاود وزير الخارجية التأكيد على أهمية مواصلة الضغط على الجانب الإسرائيلي لإنهاء العدوان الغاشم على قطاع غزة ووقف عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع في ظل الكارثة الإنسانية في غزة والتي وصلت إلى حد المجاعة، مشدداً على رفض مصر القاطع لسياسات التجويع  والإبادة التي ترتكبها سلطة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، منوهاً بأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم خط أحمر بالنسبة لمصر، مشدداً على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وزير الخارجية وزير الخارجية القبرصي الأمم المتحدة نيويورك مصر وقبرص

