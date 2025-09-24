بعد لغط وادعاء تهديدات.. تصالح ضحيتي مطاردة طريق الواحات مع المتهمين

شهدت محكمة مستأنف جنح أكتوبر بالجيزة، مفاجأة في أولى جلسات نظر استئناف 3 طلاب جامعيين و"سائق أوبر" في القضية مطاردة فتيات طريق الواحات أكتوبر، على حكم حبسهم 3 سنوات مع النفاذ وغرامة 200 ألف جنيه لكل متهم، وسنة مع النفاذ عن الاتهام الثانى وغرامة 50 جنيها عن الاتهام وتعويض مدنى 100 ألف جنيه.

وأكد دفاع المتهمين الأربعة المستشار نادي رشدي، ودفاع المجني عليهن نبيل سكر وإبراهيم السعيد، تصالح أسرة المجني عليهن مع المتهمين عن الاتهام الثاتي الإصابة والثالث الإتلاف.

ووصل منذ قليل، المتهمون في واقعة مطاردة فتيات بطريق الواحات، إلى محكمة جنح مستأنف أكتوبر.

وقضت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار إياد حبيش، بمعاقبة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات بطريق الواحات بالحبس 3 سنوات مع النفاذ وغرامة 200 ألف جنيه لكل متهم، وسنة مع النفاذ عن الاتهام الثانى وغرامة 50 جنيها عن الاتهام وتعويض مدنى 100 ألف جنيه.

وكشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائدى 3 سيارات ملاكى بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكى آخرى بالجيزة، ما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى ورد بلاغ لـ مديرية أمن الجيزة من طالبة "مصابة بكدمات وسحجات" - قائدة السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" - مقيمة بمحافظة الجيزة، بتضررها من قائدى 3 سيارات لقيامهم بملاحقتها ومحاولة استيقافها ومعاكستها حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة رفقة صديقتها، طالبة “مصابة بجرح بالجبهة”، ما أسفر عن اصطدامها بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما وفرار الـ 3 سيارات.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط السيارات المشار إليها وقائديها ومستقليها فى حينه (3 طلاب، سائق بأحد تطبيقات النقل الذكى) جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها ومستقليها.