الأسهم الأوروبية تتراجع متأثرة بخطاب باول مع تزايد القلق بشأن الفائدة

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم /الأربعاء/ متأثرة بخسائر أسواق "وول ستريت"، التي شهدت تراجعا بسبب تزايد حالة عدم اليقين بشأن تقييمات الأسهم والمستقبل المحتمل لأسعار الفائدة الأمريكية؛ وذلك عقب خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول.



وسجل مؤشر DAX الألماني تراجعا بنسبة 0.2%، في حين انخفض مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.1%، وحقق مؤشر FTSE 100 البريطاني نفس التراجع بنسبة 0.1%.



وتأثرت المعنويات الأوروبية بشكل كبير بعد أن شهدت "وول ستريت" تراجعات كبيرة، إثر خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، الذي أشار فيه إلى تزايد المخاطر الاقتصادية ووجود عدم يقين بشأن الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.



كما أضاف باول أن التضخم لايزال يشكل خطرا أكبر من المتوقع، بينما أشار إلى تراجع نمو الوظائف، مما يثير المخاوف حول صحة سوق العمل الأمريكي.



وأكد باول أن "أسعار الأسهم مقيمة بشكل مرتفع إلى حد ما"، في إشارة إلى احتمالية حدوث تصحيح للأسواق بعد أن سجلت مؤشرات "وول ستريت" مستويات قياسية في وقت سابق من العام، ما قد يفاقم الضغوط على الأسواق الأوروبية.



وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، أظهرت مؤشرات مديري المشتريات الأولية لمنطقة اليورو، التي تم إصدارها أمس الثلاثاء، نمو النشاط التجاري في المنطقة بأسرع وتيرة له منذ 16 شهرًا في سبتمبر.



وأظهر التقرير تباينا في الأداء بين أكبر اقتصادين في المنطقة؛ حيث سجلت ألمانيا تحسنا ملحوظا في النشاط، بينما تراجعت فرنسا بسبب التحديات السياسية الداخلية.

ومن المتوقع أن تؤكد بيانات مؤشر مناخ الأعمال الألماني إيفو، التي ستصدر لاحقا، استمرار تحسن المعنويات الاقتصادية في أكبر اقتصاد أوروبي.



وعلى صعيد الشركات، سجلت شركة JD Sports Fashion انخفاضا بنسبة 13.5% في أرباح النصف الأول، مع تراجع أداء أنشطتها في الولايات المتحدة، مشيرة إلى استمرار الحذر في بيئة التداول.



وعلى النقيض، رفعت شركة فيراري هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 26.6% في النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بتحسين الإنتاجية رغم زيادة تكاليف الاستثمارات في الموظفين والقدرات الرقمية.

