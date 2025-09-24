ميشيل الجمل بعد استلام كارنيه الشيوخ: بداية لمسئولية وطنية والعمل من أجل خدمة الوطن والمواطنين

أعرب النائب ميشيل الجمل عضو مجلس الشيوخ، عن حزب مستقبل وطن، عن سعادته بتسلّم كارنيه عضوية مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، مضيفا أنها تمثل لحظة فخر واعتزاز كبيرة، وبداية لمسؤولية وطنية حقيقية، تدفعه لمضاعفة الجهد والعمل من أجل خدمة الوطن والمواطنين، مؤكداً أن هذه الثقة الغالية تضع على عاتقه مسؤولية كبيرة تجاه الشعب المصري.

وأكد الجمل، في بيان له اليوم ، حرصه الكبير على خدمة المواطنين، وخاصة أهل محافظة سوهاج والذى يتشرف بتمثيلها تحت القبة، تقديرا لما يعانونه من نقص في بعض الخدمات الأساسية، مؤكداً أن العمل على تحسين مستوى الخدمات وتوفير بنية تحتية أفضل لأبناء سوهاج سيكون ضمن أولوياته داخل المجلس.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على مجموعة من الملفات المهمة، يأتي في مقدمتها ملف الصناعة والتجارة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وزيادة معدلات النمو، مشددا على أن دعم الصناعة الوطنية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتشجيع التصدير من أهم أولوياته خلال عمله بالمجلس.

واختتم النائب ميشيل الجمل ، أنه يضع نصب عينيه المساهمة في كافة القضايا التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، والعمل مع زملائه في المجلس من أجل تعزيز مسيرة الإصلاح والتنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو وضع حلول عملية للتحديات الراهنة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.