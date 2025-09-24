نائب: زيادة عدد المصانع من أجل القضاء على جزء كبير من البطالة على أولوياتي بالشيوخ

أعلن النائب عبد الفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، عن أولوياته في دائرته بمحافظة قنا، وذلك عقب تسلمه كارنيه مجلس الشيوخ .

وكشف النائب عبد الفتاح دنقل ، في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم علي هامش استخراج الكارنيه، انه نائب منذ عام 1992 وبالتالي بهذه الدورة أتمت 30 سنة أي 6 دورات متتالية من ضمنهم دورة بالتزكية.

و أضاف دنقل ، أننا نأمل في هذه الدورة وسط توجيهات القيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، نقدم كل الدعم لكل دائرة قناة لأني نائب مرشح فردي عن مستوى محافظة قنا وعن حزب مستقبل وطن".

وأكد النائب عبد الفتاح دنقل إلي أنه سوف يعمل حتي يكون عند حسن ظن كل من انتخبوه، موضحا أن من أهم اولوياته تنمية الموارد الصناعية وزيادة عدد المصانع من أجل القضاء علي جزء كبير من البطالة، والعمل علي توصيل الغاز ومراجعة مبادرة حياة كريمة التي أفادت الكثير من المواطنين في أغلب المحافظات.