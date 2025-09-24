قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد جديد في غزة.. شهيد في البريج و12 آخرين في خان يونس
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
اجتماع مع شركات الوساطة.. البورصة تستعد لإطلاق حملات ترويجية لتشجيع الاستثمار
الصحة : دعم مرضى سرطان الدم وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية
فسخ عقده.. الهلال السعودي يشكو نجمه السابق في الفيفا
بعد ارتفاع أسعارها.. نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض ثمن الطماطم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: زيادة عدد المصانع من أجل القضاء على جزء كبير من البطالة على أولوياتي بالشيوخ

النائب عبد الفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ يستلم كارنيه عضوية مجلس الشيوخ
النائب عبد الفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ يستلم كارنيه عضوية مجلس الشيوخ
ماجدة بدوى

أعلن النائب عبد الفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، عن أولوياته في دائرته بمحافظة قنا، وذلك عقب تسلمه كارنيه مجلس الشيوخ .

وكشف النائب عبد الفتاح دنقل ، في تصريحات  للمحررين البرلمانين اليوم علي هامش استخراج الكارنيه، انه نائب منذ عام 1992 وبالتالي بهذه الدورة أتمت 30 سنة أي 6 دورات متتالية من ضمنهم دورة بالتزكية.

و أضاف دنقل ، أننا نأمل في هذه الدورة وسط توجيهات القيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، نقدم كل الدعم لكل دائرة قناة لأني نائب مرشح فردي عن مستوى محافظة قنا وعن حزب مستقبل وطن".

وأكد النائب عبد الفتاح دنقل إلي أنه سوف يعمل حتي يكون عند حسن ظن كل من انتخبوه، موضحا أن من أهم اولوياته تنمية الموارد الصناعية وزيادة عدد المصانع من أجل القضاء علي جزء كبير من البطالة، والعمل علي توصيل الغاز ومراجعة مبادرة حياة كريمة التي أفادت الكثير من المواطنين في أغلب المحافظات.

قنا كارنيه مجلس الشيوخ النائب عبد الفتاح دنقل الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب مستقبل وطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

فوائد الكركديه الصحية

فوائد غير متوقعة لشرب الكركديه يوميًا .. اكتشفها

ترشيحاتنا

محافظ الفيوم يستقبل رئيس هيئة الأوقاف المصرية لبحث تعزيز التعاون المشترك

محافظ الفيوم يستقبل رئيس هيئة الأوقاف المصرية لبحث تعزيز التعاون المشترك

بالتزامن مع بداية العام الدِّراسي الجديد..البحوث الإسلامية يطلق حملة توعويَّة بعنوان: على مقاعد النُّور لتحفيز الطلَّاب على الجِد والاجتهاد

البحوث الإسلامية يطلق حملة توعويَّة لتحفيز الطلَّاب على الجِد والاجتهاد

ادخار الأموال فى البريد حرام أم حلال

ادخار الأموال فى البريد حرام أم حلال؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

أودي الصينية تسجل 10,000 طلب مسبق في 30 دقيقة فقط

آودي
آودي
آودي

بتكلفة 41 مليون جنيه.. افتتاح مدرستين في مركز أبو حماد بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد