تعليم جنوب سيناء: تطبيق لائحة الانضباط وعدم الايذاء النفسي للطلاب والطالبات

أكد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي، وشدد على ضرورة عدم تعرض الطلاب والطالبات لأي إيذاء نفسي أو جسدي.
جاء ذلك خلال زيارة مدير المديرية لمدرسة السيدة خديجة الإعدادية للبنات بمدينة طور سيناء، وحضوره طابور الصباح، حيث كان في استقباله نجلاء الجعلي مديرة المدرسة .
كما شدد مدير المديرية على التزام الطلاب والطالبات بالحضور للمدرسة، وتفعيل الأنشطة المدرسية، مؤكدًا على أهمية عدم الغياب.
وعقب حضوره لفقرات طابور الصباح التي تضمنت تمرينات بدنية وإذاعة مدرسية متنوعة ومراسم تحية العلم والنشيد الوطني، تفقد مدير المديرية الفصول الدراسية واطمأن على تسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب..