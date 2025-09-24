قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألمانيا: تصريحات ترامب بشأن أوكرانيا تفتح الباب لفرض عقوبات صارمة على روسيا
الكرملين متحديا ترامب: من الخطأ الاعتقاد بقدرة أوكرانيا على أخذ أراضينا
وزير النفط الإيراني يتحدى أوروبا: مبيعاتنا ستستمر للصين حتى إذا عادت العقوبات
مصادر طبية: 60 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
وزير الصحة يتابع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية ويشدد على تعزيز الرقابة وسرعة التوزيع
أول تعليق من رئيس الفيفا على تتويج بيراميدز بكأس القارات الثلاث
إيطاليا تدين هجوم إسرائيل على أسطول المساعدات المتجهة إلى غزة
الأعلى للتعليم التكنولوجي يعلن نتائج التقديم المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية وWE
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-9-2025 بمحافظات الجمهورية
بيلبس حريمي واسمه كنزي.. سقوط شاب يمارس الفجور داخل ناد صحي بالمهندسين
رئيس سنغافورة يزور المتحف القومي للحضارة المصرية
طبلة ومزمار ورقص في الفصول .. فيديو يثير الجدل داخل مدرسة بالاسكندرية
محافظات

إزالة بناء مخالف بحي شمال الغردقة تنفيذا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر

ابراهيم جادالله

نفذت رئاسة حي شمال الغردقة، اليوم، إزالة فورية لأعمال بناء مخالف بدون ترخيص بحي شمال الغردقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وشملت الإزالة حوائط من الطوب تم اقاممتها بغرض غلق نسبة الفراغ بالدور الأرضي على مساحة تقدر بنحو 10 أمتار مربعة في منطقة امتداد الوفاء خلف معرض أبو ذكري.

وجرت الحملة بالتنسيق الكامل بين إدارة التنظيم بحي شمال وشرطة المرافق، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكدت رئاسة حي شمال الغردقة استمرارها في متابعة ورصد أي مخالفات بشكل يومي، واتخاذ التدابير القانونية الفورية بحق المخالفين، في إطار فرض الانضباط والحفاظ على الطابع الحضاري لمدينة الغردقة كوجهة سياحية عالمية.

البحر الأحمر الغردقة مدينة الغردقة حى شمال الغردقة مدينة الغردقة البحر الأحمر

