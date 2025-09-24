إزالة بناء مخالف بحي شمال الغردقة تنفيذا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر

نفذت رئاسة حي شمال الغردقة، اليوم، إزالة فورية لأعمال بناء مخالف بدون ترخيص بحي شمال الغردقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وشملت الإزالة حوائط من الطوب تم اقاممتها بغرض غلق نسبة الفراغ بالدور الأرضي على مساحة تقدر بنحو 10 أمتار مربعة في منطقة امتداد الوفاء خلف معرض أبو ذكري.

وجرت الحملة بالتنسيق الكامل بين إدارة التنظيم بحي شمال وشرطة المرافق، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكدت رئاسة حي شمال الغردقة استمرارها في متابعة ورصد أي مخالفات بشكل يومي، واتخاذ التدابير القانونية الفورية بحق المخالفين، في إطار فرض الانضباط والحفاظ على الطابع الحضاري لمدينة الغردقة كوجهة سياحية عالمية.