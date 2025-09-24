قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير النفط الإيراني يتحدى أوروبا: مبيعاتنا ستستمر للصين حتى إذا عادت العقوبات
مصادر طبية: 60 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
وزير الصحة يتابع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية ويشدد على تعزيز الرقابة وسرعة التوزيع
أول تعليق من رئيس الفيفا على تتويج بيراميدز بكأس القارات الثلاث
إيطاليا تدين هجوم إسرائيل على أسطول المساعدات المتجهة إلى غزة
الأعلى للتعليم التكنولوجي يعلن نتائج التقديم المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية وWE
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-9-2025 بمحافظات الجمهورية
بيلبس حريمي واسمه كنزي.. سقوط شاب يمارس الفجور داخل ناد صحي بالمهندسين
رئيس سنغافورة يزور المتحف القومي للحضارة المصرية
طبلة ومزمار ورقص في الفصول .. فيديو يثير الجدل داخل مدرسة بالاسكندرية
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة
أركن على جنب ..ماكرون في موقف محرج في شوارع نيويورك
أخبار البلد

نواب الشيوخ الجدد: خدمة المواطن على رأس أولوياتنا

أ ش أ

أكد النواب الجدد بمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، أن خدمة المواطن وقضاياه في مختلف المجالات تأتي على رأس أولوياتهم خلال الفصل التشريعي الثاني (2025–2030)، مشددين على أن دور النائب الحقيقي يتمثل في العمل من أجل المواطن أولا، وتقديم كل ما من شأنه تحسين مستوى معيشته. 


وأعرب النواب، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن تقديرهم لحفل الاستقبال الذي وصفوه بالمشرف، وللتنظيم الدقيق والجهود المبذولة من الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، والتي أسهمت في تيسير وتسريع إجراءات تسلم بطاقات العضوية، بما يعكس صورة حضارية تليق بمكانة مجلس الشيوخ ودوره في دعم العملية الديمقراطية.


وقال النائب محمود مرجان، عن حزب "الجبهة الوطنية" بمحافظة الجيزة، إن التنظيم الذي شهده حفل الاستقبال يعكس الجهد الكبير المبذول من الأمانة العامة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجاد في إصدار تشريعات تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.


وأكد مرجان أن رسالته تحت قبة المجلس ستتمحور حول خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشددًا على أن النائب الحقيقي يجب أن يعمل في المقام الأول من أجل أبناء الشعب.


وأوضح مرجان أن من بين أولوياته العمل على إعداد كوادر شبابية مؤهلة لقيادة المجالس المحلية، بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في مختلف المحافظات، باعتبار أن المجالس المحلية هي الأداة الأقرب لحل مشكلات المواطنين اليومية وتحقيق التنمية المتوازنة.


ووجه عضو مجلس الشيوخ الشكر إلى القيادة السياسية ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرا لجهوده المتواصلة في حماية وصون الوطن داخليا وخارجيا، وسط ما يشهده الإقليم والعالم من تحديات ومتغيرات متسارعة، مؤكدًا أن هذه الجهود تضع مصر على الطريق الصحيح نحو مستقبل آمن ومستقر..


من جانبه، أشاد النائب عادل السكري، عن حزب "حماة وطن" بمحافظة أسيوط، بسرعة الإجراءات ودقتها، موجها الشكر للأمانة العامة لمجلس الشيوخ على حسن استقبالهم وتنظيمهم لعملية تسلم بطاقات العضوية. 


وأكد السكري أن ملف الاستثمار والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيكون في صدارة أولوياته، لما لهذا القطاع من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.


وأوضح أن مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي هذا الملف اهتماما خاصا باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددا على أن تطوير البيئة التشريعية وتقديم التسهيلات للمستثمرين وأصحاب المشروعات يعدان خطوة محورية نحو تحقيق النمو الاقتصادي.


وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه سيعمل خلال المرحلة المقبلة على طرح حزمة من المقترحات والمبادرات التي تستهدف إزالة العقبات أمام المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة، بما يعزز قدرتهم التنافسية ويدعم مساهمتهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

فيما أكد النائب عمرو أبو العينين، عضو مجلس الشيوخ عن حزب "الجبهة الوطنية" بمحافظة أسيوط، أن حفل الاستقبال للأعضاء الجدد عكس مدى حرص الأمانة العامة على راحة النواب، واصفا التنظيم بالمشرف وأنه يليق بنواب مصر ومجلس الشيوخ العريق. 


وأشار أبو العينين إلى أنه بصفته نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى أن الملف الاقتصادي يمثل أولوية قصوى بالنسبة له، لافتًا إلى تطلعه للعمل على إنشاء صناعات عملاقة في صعيد مصر تستوعب الأيدي العاملة الكثيفة في محافظاته، بما يسهم في الحد من البطالة.


وشدد النائب على أهمية مواصلة الاهتمام بقضايا الصعيد التي حظيت باهتمام كبير في الفترات الماضية، مع التركيز على تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية، باعتبار أن معالجة مشكلة البطالة تعد أحد السبل الأساسية لمواجهة التحديات التي قد تفرزها مثل الإرهاب وغيره من الظواهر السلبية.


ويواصل مجلس الشيوخ، لليوم الثاني على التوالي، استقبال وتسليم بطاقات العضوية للأعضاء المنتخبين للفصل التشريعي الثاني (2025–2030)، وشهد اليوم استقبال الأعضاء الجدد عن دوائر محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقطاع غرب الدلتا (قائمة وفردي).


ويأتي هذا الحدث في إطار حرص مجلس الشيوخ على توفير بيئة تنظيمية ميسرة للأعضاء الجدد، بما يمكنهم من مباشرة مهامهم التشريعية والرقابية فور انعقاد المجلس، تجسيدا للدور الوطني للمجلس في خدمة المواطن ودعم مسيرة الدولة المصرية نحو البناء والتنمية.
 

