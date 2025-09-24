آرسنال يتحدى الغيابات أمام بورت فايل في كأس الرابطة الإنجليزية

بعد تعادله الأخير أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، يطمح آرسنال إلى تصحيح المسار عندما يواجه بورت فايل، اليوم، الأربعاء، لحساب الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

ويطمح فريق "الجانرز" بقيادة الإسباني ميكيل أرتيتا إلى حسم بطاقة التأهل للدور الرابع، رغم غيابات مؤثرة في صفوفه، كان آخرها غياب الجناح نوني مادويكي المنضم حديثًا، بسبب الإصابة.

في المقابل، يدخل بورت فايل المواجهة بطموحات كبيرة، مستفيدًا من الدعم الجماهيري والأداء التصاعدي للفريق، لا سيما بعد تحقيق انتصارين متتاليين في دوري الدرجة الثانية، ما يمنحه دفعة معنوية قوية في سعيه لتحقيق مفاجأة أمام أحد كبار البريميرليج.

ومن المقرر أن يذاع اللقاء بين بورت فايل وآرسنال مساء اليوم الأربعاء، عبر قناة beIN SPORTS 9، في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.