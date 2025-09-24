قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تمنَّى الذهاب لشقيقه الراحل.. وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة
تشابمان: الاعتراف بفلسطين يعكس حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
تشكيل وادي دجلة ضد البنك الأهلي في الدوري المصري
الرئيس السيسي: ما طرحه الرئيس ترامب مع قادة الدول العربية والإسلامية أساس هام يمكن البناء عليه
الدراويش في خطر.. إنبي يقتحم المربع الذهبي بالفوز على الإسماعيلي
بعد التعادل مع آرسنال.. جوارديولا يرد بسخرية على مقارنته بـ مورينيو
اتجابوا علطول.. تحرك من الأمن ضد شابين تحرشا بفتاة وتعديا عليها بالضرب
الأهلي في مفاوضات متقدمه مع المدرب البرتغالي برونو لاجي
ايطاليا وقطر تتفقان على مواصلة العمل لإنهاء الصراع في غزة
الرئيس السيسي: أٌقدر جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب الجارية بقطاع غزة
قادة الدول العربية شددوا على ضرورة وضع خطة لتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية والقدس
هل عائد الشقق المؤجرة يدخل في الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
أخبار العالم

بلومبرج": أسهم شركات الدفاع تقفز إثر تصاعد التوترات الجيوسياسية
أ ش أ

 شهدت أسهم قطاع الدفاع تداولاً نشطاً في أسواق الأسهم العالمية، حيث عززت التوترات الجيوسياسية المتزايدة حول العالم، بالإضافة إلى توقعات بتوسيع الميزانيات العسكرية، اهتمام المستثمرين. 
وتقدمت أسهم مجموعة جولدمان ساكس من شركات الدفاع الأوروبية بنسبة 3.1%، بينما قادت أسهم الشركات الكورية الجنوبية المكاسب الإقليمية في آسيا، وفقا لشبكة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم /الأربعاء/.
ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر "إم إس سي آي" العالمي للفضاء والدفاع بنسبة 51% في عام 2025، متجاوزًا بذلك ارتفاعًا بنحو 17% في مؤشر أوسع للأسهم العالمية.
كما ارتفعت أسهم شركة راينميتال إيه جي، الشركة الأوروبية الرائدة في قطاع الصناعات الدفاعية، بنسبة وصلت إلى 2.5% اليوم الأربعاء، بينما ارتفعت أسهم شركة بي إيه إي سيستمز البريطانية بنسبة وصلت إلى 2.2%. وارتفعت أسهم شركة ساب إيه بي السويدية بنسبة وصلت إلى 5.8% مسجلةً أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وفي آسيا، ارتفعت أسهم شركة هانوا إيروسبيس، أكبر شركة مقاولات دفاعية في كوريا الجنوبية، بنسبة 5.4% مسجلةً أعلى مستوى إغلاق لها على الإطلاق. وأجرت الشركة محادثات مع بعض دول أوروبا الغربية لمساعدتها على توسيع قدراتها في تصنيع الأسلحة. وارتفعت أسهم شركتي كوريا إيروسبيس إندستريز المحدودة وهيونداي روتيم المحدودة بنسبة 3% على الأقل لكل منهما.
وصعدت أسهم شركة آي إتش آي اليابانية بنحو 10% لتكون من بين الأسهم الأفضل أداءً على مؤشر توبكس، بينما ارتفعت أسهم شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة بأكثر من 5%. وارتفعت أسهم شركة درون شيلد المحدودة الأسترالية بأكثر من 6%.
وفي الولايات المتحدة، ارتفع سهم شركة ريدواير بنسبة 7.9% في تداولات ما قبل الافتتاح، ومن المتوقع أن يواصل ارتفاعه بنسبة 14% الذي حققه يوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت شركة الفضاء أن شركتها التابعة، إيدج أوتونومي، سلمت طائرة مسيرة إضافية للقوات المسلحة الأوكرانية.
 

أسهم العالمية الميزانيات العسكرية

