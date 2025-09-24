بلومبرج": أسهم شركات الدفاع تقفز إثر تصاعد التوترات الجيوسياسية

شهدت أسهم قطاع الدفاع تداولاً نشطاً في أسواق الأسهم العالمية، حيث عززت التوترات الجيوسياسية المتزايدة حول العالم، بالإضافة إلى توقعات بتوسيع الميزانيات العسكرية، اهتمام المستثمرين.

وتقدمت أسهم مجموعة جولدمان ساكس من شركات الدفاع الأوروبية بنسبة 3.1%، بينما قادت أسهم الشركات الكورية الجنوبية المكاسب الإقليمية في آسيا، وفقا لشبكة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم /الأربعاء/.

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر "إم إس سي آي" العالمي للفضاء والدفاع بنسبة 51% في عام 2025، متجاوزًا بذلك ارتفاعًا بنحو 17% في مؤشر أوسع للأسهم العالمية.

كما ارتفعت أسهم شركة راينميتال إيه جي، الشركة الأوروبية الرائدة في قطاع الصناعات الدفاعية، بنسبة وصلت إلى 2.5% اليوم الأربعاء، بينما ارتفعت أسهم شركة بي إيه إي سيستمز البريطانية بنسبة وصلت إلى 2.2%. وارتفعت أسهم شركة ساب إيه بي السويدية بنسبة وصلت إلى 5.8% مسجلةً أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وفي آسيا، ارتفعت أسهم شركة هانوا إيروسبيس، أكبر شركة مقاولات دفاعية في كوريا الجنوبية، بنسبة 5.4% مسجلةً أعلى مستوى إغلاق لها على الإطلاق. وأجرت الشركة محادثات مع بعض دول أوروبا الغربية لمساعدتها على توسيع قدراتها في تصنيع الأسلحة. وارتفعت أسهم شركتي كوريا إيروسبيس إندستريز المحدودة وهيونداي روتيم المحدودة بنسبة 3% على الأقل لكل منهما.

وصعدت أسهم شركة آي إتش آي اليابانية بنحو 10% لتكون من بين الأسهم الأفضل أداءً على مؤشر توبكس، بينما ارتفعت أسهم شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة بأكثر من 5%. وارتفعت أسهم شركة درون شيلد المحدودة الأسترالية بأكثر من 6%.

وفي الولايات المتحدة، ارتفع سهم شركة ريدواير بنسبة 7.9% في تداولات ما قبل الافتتاح، ومن المتوقع أن يواصل ارتفاعه بنسبة 14% الذي حققه يوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت شركة الفضاء أن شركتها التابعة، إيدج أوتونومي، سلمت طائرة مسيرة إضافية للقوات المسلحة الأوكرانية.

