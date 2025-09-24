اجتماع تنظيمي لحزب المؤتمر بالقاهرة استعدادا لانتخابات النواب 2025

تكثّف أمانة حزب المؤتمر بالقاهرة جهودها التنظيمية والإعلامية استعدادًا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بتوجيهات من الربان عمرو المختار صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، حيث عقد القبطان محمود جبر، نائب رئيس الحزب وأمين القاهرة، اجتماعًا موسعًا، ضم القبطان أحمد حنفي جبر مساعد أمين القاهرة، وطارق خليل أمين شمال القاهرة، إلى جانب اتحاد شباب حزب المؤتمر وعدد من الكوادر الإعلامية.

وخلال الاجتماع، شدد القبطان محمود جبر على أن المرحلة القادمة تستدعي العمل بروح الفريق الواحد، وتكامل الأدوار بين مختلف الأمانات، مؤكدًا أن الإعلام يمثل ركيزة أساسية في معركة الوعي، بينما يمثل الشباب القوة الدافعة لأي جهد وطني منظم.

ومن جانبه، أشار القبطان أحمد حنفي إلى أن الاستعدادات الانتخابية ترتكز على بعدين رئيسيين: التنظيم المحكم وبناء خطاب سياسي وإعلامي متوازن يعكس تطلعات المواطن، موضحًا أن التواصل المباشر مع الشارع سيظل الأداة الأهم لترسيخ الثقة وتعزيز المشاركة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من الفعاليات واللقاءات التحضيرية التي تنظمها أمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، لضمان جاهزية كاملة تخدم أهداف الحزب وتدعم خوض الاستحقاق الانتخابي المقبل بثقة ومسؤولية.