وائل فهمي: التلفزيون ما زال يحتفظ بجمهوره رغم صعود المنصات الرقمية

أكد المخرج وائل فهمي عبد الحميد أن المشاهدة التقليدية عبر التلفزيون لم تنتهِ بعد، رغم الانتشار الواسع للمنصات الرقمية.

وأوضح عبد الحميد، خلال لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين ببرنامج *أنا وهو وهي* على قناة صدى البلد، أن التلفزيون ما زال يحظى بجمهور واسع في الأقاليم والمناطق المختلفة، حيث يفضل كثيرون متابعة الأعمال الفنية على الهواء مباشرة مع الإعلانات، معتبرًا أن لهذه التجربة "طعمًا مختلفًا" لا توفره المنصات.

وأضاف أنه شخصيًا يفضل مشاهدة الأعمال عبر البث المباشر في التلفزيون، نظرًا لخصوصية التجربة وما تحمله من تفاعل لحظي.

وأشار إلى أن أعمالا مثل الفوازير، وألف ليلة وليلة، والمسلسلات الكوميدية والدينية شكلت وجدان جيل كامل في شهر رمضان، موضحا أن اختلاف الإيقاع وتغير طبيعة الأجيال جعلا هذه التجربة غير قابلة للتكرار بالصيغة نفسها في الوقت الحالي.