قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1200 جنيه لهذه الفئة.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير وموعد افتتاحه
سعر الدولار رسميا في البنك المركزي
إعلام إسرائيلي: صواريخ القبة الحديدية فشلت في اعتراض مسيرة إيلات
وزير الخارجية: ترفض انتهاكات إسرائيل في سوريا ولبنان ونطالب باحترام القرارات الدولية
عمرو دياب سفير الأغنية المصرية.. خالد أبو بكر: أطفال عندها 3 سنين بتغني خطفوني
تحسبًا لفشل التعاقد مع لاج .. الأهلي يُفاوض مدرب إسباني | خاص
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2025 وموعد الصرف
ماكرون : هناك توافق عربي أوروبي بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
تحرك عاجل من محافظ الإسماعيلية استجابة لاستغاثة المواطنين بشأن عمارتين سكنيتين
أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية
أحمد موسى: لا أمن لإسرائيل دون قيام دولة فلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

محل دراسة.. وكيل المعاهد الأزهرية: سنعلن موقفنا من نظام البكالوريا قريبًا

وكيل المعاهد الأزهرية
وكيل المعاهد الأزهرية
أحمد سعيد

قال الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، إن مسألة تطبيق نظام البكالوريا في التعليم الأزهري محل دراسة عميقة داخل مؤسسة الأزهر الشريف، بما يتناسب مع طبيعة المواد الأزهرية ورسالة الأزهر التاريخية.

وكيل المعاهد الأزهرية: نحرص على مواكبة كل ما يحقق التطوير بالعملية التعليمية

وأضاف وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الأزهر حريص على مواكبة كل ما يحقق النماء والتطوير والارتقاء بالعملية التعليمية، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بشأن تطبيق هذا النظام سيتم الإعلان عنه قريبًا بعد الانتهاء من الدراسة الشاملة له.

وأكد وكيل المعاهد الأزهرية على أن أي تطوير في المناهج أو النظم التعليمية بالأزهر يهدف إلى تحقيق الإيجابية ورفع مستوى الطلاب بما يتوافق مع رسالة الأزهر الشريف ودوره في تخريج أجيال تجمع بين العلم الشرعي والمعارف الحديثة.

"معًا نتعلم".. إطلاق مبادرة مجانية شرح المواد الدراسية

وكان الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل المعاهد الأزهرية، أعلن إطلاق مبادرة مجانية تحت اسم "معًا نتعلم" بعد موافقة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح وكيل المعاهد الأزهرية، خلال تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن المبادرة التي بدأت منذ فبراير 2024، تهدف إلى شرح المواد الدراسية الشرعية والعربية والثقافية لطلاب وطالبات الأزهر من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، بهدف تنمية قدراتهم العلمية وتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل أولياء الأمور.

وأشار وكيل المعاهد الأزهرية إلى أن المبادرة لاقت إقبالاً واسعاً من الطلاب وأولياء الأمور، ونالت استحسانهم لما قدمته من دعم تعليمي مجاني ساعد على الحد من الاعتماد على الدروس الخصوصية.

وأضاف وكيل المعاهد الأزهرية أن نسبة 75% من الكتب الدراسية وصلت بالفعل إلى المعاهد على مستوى الجمهورية منذ الأسبوع الأول للدراسة، وجارٍ استكمال طباعة وتسليم الجزء المتبقي قريبًا.

الدكتور أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية المعاهد الأزهرية نظام البكالوريا الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

ياسر إبراهيم

والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. قرار عاجل بفصل الطالب المعتدي على معلم القليوبية لمدة عام كامل

الذهب

أرقام قياسية تضرب الأسواق.. الذهب في سباق مع الارتفاعات

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

قيام الليل

صلاة قيام الليل.. أمين الفتوى يكشف فضلها وعدد ركعاتها

وكيل المعاهد الأزهرية

محل دراسة.. وكيل المعاهد الأزهرية: سنعلن موقفنا من نظام البكالوريا قريبًا

د. محمود شلبي

حكم ترك صلاة العشاء والتكاسل عنها لظروف العمل .. الإفتاء توضح

بالصور

بلجيكا تشغل أول شاحنة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل.. إنجاز أوروبي جديد

شاحنة كهربائية ذاتية القيادة
شاحنة كهربائية ذاتية القيادة
شاحنة كهربائية ذاتية القيادة

الحلقة الأخيرة من "نور مكسور": صدمة الاغتصاب وانكشاف الحقائق

نور إيهاب
نور إيهاب
نور إيهاب

جامعة الزقازيق تدعم ذوي الهمم بسيارة كهربائية لتسهيل التنقل داخل الحرم الجامعي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

وصفة جديدة.. طريقة عمل المحشي المشكل

المحشي المشكل
المحشي المشكل
المحشي المشكل

فيديو

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد