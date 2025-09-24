محل دراسة.. وكيل المعاهد الأزهرية: سنعلن موقفنا من نظام البكالوريا قريبًا

قال الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، إن مسألة تطبيق نظام البكالوريا في التعليم الأزهري محل دراسة عميقة داخل مؤسسة الأزهر الشريف، بما يتناسب مع طبيعة المواد الأزهرية ورسالة الأزهر التاريخية.

وكيل المعاهد الأزهرية: نحرص على مواكبة كل ما يحقق التطوير بالعملية التعليمية

وأضاف وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الأزهر حريص على مواكبة كل ما يحقق النماء والتطوير والارتقاء بالعملية التعليمية، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بشأن تطبيق هذا النظام سيتم الإعلان عنه قريبًا بعد الانتهاء من الدراسة الشاملة له.

وأكد وكيل المعاهد الأزهرية على أن أي تطوير في المناهج أو النظم التعليمية بالأزهر يهدف إلى تحقيق الإيجابية ورفع مستوى الطلاب بما يتوافق مع رسالة الأزهر الشريف ودوره في تخريج أجيال تجمع بين العلم الشرعي والمعارف الحديثة.

"معًا نتعلم".. إطلاق مبادرة مجانية شرح المواد الدراسية

وكان الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل المعاهد الأزهرية، أعلن إطلاق مبادرة مجانية تحت اسم "معًا نتعلم" بعد موافقة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح وكيل المعاهد الأزهرية، خلال تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن المبادرة التي بدأت منذ فبراير 2024، تهدف إلى شرح المواد الدراسية الشرعية والعربية والثقافية لطلاب وطالبات الأزهر من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، بهدف تنمية قدراتهم العلمية وتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل أولياء الأمور.

وأشار وكيل المعاهد الأزهرية إلى أن المبادرة لاقت إقبالاً واسعاً من الطلاب وأولياء الأمور، ونالت استحسانهم لما قدمته من دعم تعليمي مجاني ساعد على الحد من الاعتماد على الدروس الخصوصية.

وأضاف وكيل المعاهد الأزهرية أن نسبة 75% من الكتب الدراسية وصلت بالفعل إلى المعاهد على مستوى الجمهورية منذ الأسبوع الأول للدراسة، وجارٍ استكمال طباعة وتسليم الجزء المتبقي قريبًا.