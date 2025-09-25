قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز اقتصادي جديد.. مصر تعزز حضورها التجاري عالميًا بصادرات تتجاوز 45 مليار دولار
أنت اللي خسران.. أشرف قاسم يوجه رسالة إلى حسام حسن بسبب أحمد الشناوي
بعد الهجوم على الخطيب.. مدحت شلبي: جاهز لرجالة جيمي
تعطل سلم كهربائي يربك دخول ترامب للأمم المتحدة.. الأمانة العامة تفسر والبيت الأبيض يهاجم | تقرير
تفاصيل جديدة في اتهام ابن أحمد رزق بضرب نجل رجل أعمال
ميلوني في الأمم المتحدة.. هجوم على إسرائيل وتأكيد دعم حل الدولتين بشروط
شوقي غريب: تصرف ياسر إبراهيم غير مقبول ومفيش لاعب في الأهلي يستحق
حكم الخطأ في قراءة السور بعد الفاتحة.. هل يؤثر على صحة الصلاة؟
وزارة العمل: 60 فرصة عمل للفتيات بشركتين في القطاع الخاص
ويتكوف: خطة ترامب للسلام من 21 بندًا وتراعي أمن إسرائيل ومصالح جيرانها
سورة قصيرة نزلت على النبي فجبر الله بقلبه.. داوم عليها وسترى الفرج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الفكر العربي للدراسات السياسية: أرقام الأطفال النازحين على مستوى العالم صادمة

النزوح
النزوح
هاني حسين

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير مركز الفكر العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الأرقام الصادرة مؤخرًا عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والتي تشير إلى وجود 49 مليون طفل نازح حول العالم، هي أرقام "صادمة"، وربما تكون أقل من الواقع نظرًا لوجود عدد كبير من الأطفال الذين يفرّون من بلدانهم بطرق غير شرعية ولا يتم تسجيلهم رسميًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الأسباب وراء ظاهرة النزوح متعددة، من أبرزها الكوارث الطبيعية، الحروب والصراعات المسلحة، الاضطرابات السياسية، ووجود جماعات إرهابية تستغل الأطفال والنازحين في أعمال غير قانونية مثل الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأشار إسماعيل إلى أن وتيرة النزوح ارتفعت بشكل ملحوظ بعد الثورات العربية في 2011، وما تبعها من انفلات أمني في بعض الدول، مما زاد من معاناة الأطفال والنازحين، الذين وجدوا أنفسهم في بيئة غير مستقرة سياسيًا أو اقتصاديًا.

كما لفت إلى أن الدول الأوروبية بدأت منذ فترة تتعاون مع دول شمال إفريقيا من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية، موضحًا أن أوروبا تعتبر هذه الهجرة تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، وتسعى لضبطها من خلال التنسيق الإقليمي وتقديم بعض أشكال الدعم، وإن كان غير كافٍ.

وحول خطط المفوضية، أشار إسماعيل إلى أن الحلول المطروحة تشمل توفير الإعاشة والإقامة المؤقتة، إعادة الأطفال إلى أوطانهم إن أمكن، وتسهيل دخولهم إلى دول أخرى بطرق شرعية، إلا أن نقص التمويل يبقى التحدي الأكبر الذي يعوق تنفيذ هذه الخطط بشكل فعّال.

النزوح اخبار التوك شو الحروب الكوارث الطبيعية نزوح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

صورة أرشيفية

رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي

اسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم في مصر

وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة

تمنَّى الذهاب لشقيقه الراحل.. وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة

الذهب

أرقام قياسية تضرب الأسواق.. الذهب في سباق مع الارتفاعات

أرشيفية

ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين جرّاء انفجار طائرة مسيرة في مدينة إيلات

أرشيفية

أنصار الله تعلن مسئوليتها عن هجوم إيلات

البنك المركزى

تنبيه جديد من البنك المركزي المصري.. تفاصيل

ترشيحاتنا

محكمة

ضبط شخص يُدير نادياً صحياً «بدون ترخيص» لممارسة الأعمال المنافية للآداب

المتهمات

قرار ضد 3 فتيات أجانب يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادى

أحمد رزق

بلاغ يتهم ابن الفنان أحمد رزق بالتعدي على نجل رجل أعمال

بالصور

أنغام بفستان هاند ميد في حفلها بلندن

انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن
انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن
انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن

مروحة تبريد المحرك.. أسباب تلفها وكيفية صيانتها

مروحة تبريد المحرك
مروحة تبريد المحرك
مروحة تبريد المحرك

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

فيديو

زغاريد بداية الدراسة

زغاريد ورقص في أول يوم دراسة.. فيديو من مدرسة بالإسكندرية يثير غضب الأهالي

قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد