قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله
مجزرة جديدة في غزة.. 11 شهيداً ومفقودون تحت الأنقاض إثر قصف منزل للنازحين في الزوايدة
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-9-2025
موعد صيام الأيام البيض من شهر ربيع الآخر وحكمها
تعليمات بغلق أبواب المدارس فور انتهاء الطابور وتفعيل دور الاشراف لضمان الانضباط
التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟
أبرز مباريات اليوم الخميس 25-9-2025 والقنوات الناقلة
نتنياهو: الاعتراف بـ فلسطين لا يلزم إسرائيل.. وموقفنا ثابت تجاه الصراع
موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2025
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس
الاعترافات الدولية بفلسطين.. دعم سياسي عالمي يصطدم بواقع الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعليمات بغلق أبواب المدارس فور انتهاء الطابور وتفعيل دور الاشراف لضمان الانضباط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

تلقى مديري المدارس تعليمات رسمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  ، تشدد على ضرورة احكام إجراءات الدخول والخروج وذلك من خلال غلق أبواب المدرسة فور انتهاء طابور الصباح ـ وتفعيل دور الاشراف اليومي لضمان الانضباط .

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليماتها الصادرة لجميع المدارس ، على ضرورة التأكد من هوية الزائرين قبل السماح لهم بالدخول وتسجيل بياناتهم بشكل فوري بالإضافة إلى التأكيد على غلق أبواب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي بعد التحقق من مغادرة جميع الطلاب حفاظا على امن وسلامة المنشآة التعليمية

وكان قد شدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أهمية التزام الطلاب بالحضور اليومي إلى المدارس، موضحًا أن الانضباط يمثل حجر الأساس في نجاح العملية التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن الوزارة نفذت خطة متكاملة لضمان بداية جادة ومنضبطة، موضحًا أن أعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس قد أُنجزت على مستوى الجمهورية لتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، مع الالتزام بألا تتجاوز الكثافة داخل الفصول خمسين طالبًا، بما يضمن جودة العملية التعليمية.

وعلى جانب آخر ، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا هاما منذ ساعات أكدت خلاله أنه بناء على توجيهات من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تم تشكيل لجنة من الوزارة للتحقيق في واقعة تعدي طالب على معلم تربية رياضية بمدرسة عبد المجيد عامر الثانوية المشتركة بمحافظة القليوبية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : بناء على نتائج التحقيقات تم اتخاذ القرارات التالية :

أولا: فصل الطالب لمدة عام دراسي كامل.

ثانيا: احالة واقعة اعتداء ولي الأمر علي وكيل ومدير المدرسة للنيابة العامة باتهامات اقتحام المدرسة عنوة والاعتداء علي الوكيل والمديرة بالسب والقذف بمقر عملهما.

ثالثا: متابعة التصرف الجنائي في المحضر المحرر بمعرفة المدرس المتعدى عليه.
 

المدارس وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

صورة أرشيفية

رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أرشيفية

ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين جرّاء انفجار طائرة مسيرة في مدينة إيلات

أرشيفية

أنصار الله تعلن مسئوليتها عن هجوم إيلات

البنك المركزى

تنبيه جديد من البنك المركزي المصري.. تفاصيل

الخطيب

ليس صحيا.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة عن سبب عدم سفر الخطيب مع الأهلي لأمريكا

ترشيحاتنا

جوجل

في محاولة لمنافسة آبل|جوجل تطلق برنامج «Level Up» لتحفيز المطورين لصنع ألعاب أفضل على أندرويد

Pixel 10 Pro XL

هل تواجه مشكلة في صوت فيديوهاتك على Pixel 10 Pro XL؟.. جوجل ترد

OnePlus 15

تسريب الصور الأولى لهاتف OnePlus 15.. تصميم جديد ومثير للجدل لمنافس آيفون 17 وجالكسي S26

بالصور

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..

لفطار صحي.. طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار.
طريقة عمل رول البيض بالخضار.
طريقة عمل رول البيض بالخضار.

فكرة عمل لانش بوكس صحي ولذيذ

فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..
فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..
فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..

فيديو

ارشيفية

لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد