تعليمات بغلق أبواب المدارس فور انتهاء الطابور وتفعيل دور الاشراف لضمان الانضباط

تلقى مديري المدارس تعليمات رسمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تشدد على ضرورة احكام إجراءات الدخول والخروج وذلك من خلال غلق أبواب المدرسة فور انتهاء طابور الصباح ـ وتفعيل دور الاشراف اليومي لضمان الانضباط .

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليماتها الصادرة لجميع المدارس ، على ضرورة التأكد من هوية الزائرين قبل السماح لهم بالدخول وتسجيل بياناتهم بشكل فوري بالإضافة إلى التأكيد على غلق أبواب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي بعد التحقق من مغادرة جميع الطلاب حفاظا على امن وسلامة المنشآة التعليمية

وكان قد شدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أهمية التزام الطلاب بالحضور اليومي إلى المدارس، موضحًا أن الانضباط يمثل حجر الأساس في نجاح العملية التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة نفذت خطة متكاملة لضمان بداية جادة ومنضبطة، موضحًا أن أعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس قد أُنجزت على مستوى الجمهورية لتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، مع الالتزام بألا تتجاوز الكثافة داخل الفصول خمسين طالبًا، بما يضمن جودة العملية التعليمية.



وعلى جانب آخر ، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا هاما منذ ساعات أكدت خلاله أنه بناء على توجيهات من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تم تشكيل لجنة من الوزارة للتحقيق في واقعة تعدي طالب على معلم تربية رياضية بمدرسة عبد المجيد عامر الثانوية المشتركة بمحافظة القليوبية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : بناء على نتائج التحقيقات تم اتخاذ القرارات التالية :

أولا: فصل الطالب لمدة عام دراسي كامل.

ثانيا: احالة واقعة اعتداء ولي الأمر علي وكيل ومدير المدرسة للنيابة العامة باتهامات اقتحام المدرسة عنوة والاعتداء علي الوكيل والمديرة بالسب والقذف بمقر عملهما.

ثالثا: متابعة التصرف الجنائي في المحضر المحرر بمعرفة المدرس المتعدى عليه.

