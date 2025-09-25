مرض خطير ينتشر في جنوب شرق فرنسا

أفادت وكالة "فرانس برس" بتفشي مرض الليجيونيلا في جنوب شرق فرنسا، حيث أصيب أكثر من 40 شخصا.

وكان داء الفيالقة او مرض الليجيونيلا في وقت سابق قد إلى وفاة شخصين وإصابة 58 حالة جديدة في نيويورك، حيث بدأ مسؤولو الصحة في المدينة تحقيقًا بعد اكتشاف عدة حالات من هذه العدوى البكتيرية القاتلة في منطقة هارلم بنيويورك.

ويعد داء الفيالقة نوع من الالتهاب الرئوي أو عدوى الرئة، التي يُصاب به الشخص نتيجة استنشاق بكتيريا الليجيونيلا، ويؤثر هذا المرض على الرئتين والدماغ والأمعاء، مسببًا حمى بونتياك - وهي مرض أقل خطورة بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا .

تبدأ علامات وأعراض داء الفيالقة بعد يومين إلى 14 يومًا من التعرض للبكتيريا، وتشمل: ارتفاع درجة الحرارة والسعال و ضيق التنفس والإسهال وآلام العضلات والصداع والغثيان والارتباك وسعال مصحوب بالدم وألم المعدة.