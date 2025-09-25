وزير الخارجية الأمريكي: استقرار سوريا يؤدي لاستقرار المنطقة ولدينا فرصة تاريخية لتحقيق ذلك

أكد وزير الخارجية الامريكي مارك روبيو أن هناك فرصة لمنح سوريا كل الفرص الممكنة لبناء دولة قوية وموحدة وممثلة لتنوعها العرقي.

وشدّد الوزير الأمريكي في تصريحات له أن استقرار سوريا يؤدي إلى استقرار المنطقة، مضيفًا “لدينا فرصة تاريخية لتحقيق ذلك”.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد أكد في وقت سابق أن سوريا منذ 60 عامًا وقعت تحت حكم ظالم يقهر الشعب الودود المسالم، وصبر الشعب على الظلم الذي تعرضه له، حتى تحقق له الانتصار.

وقال أحمد الشرع، خلال كلمته التي ألقاها في الأمم المتحدة، إن النظام السابق استخدم أبشع أنواع التعذيب، من التعذيب في السجون، والتهجير القسري، واستخدم المخدرات كسلاح ضد الشعب، ومزّق شعبنا، واستخدم قوات أجنبية وميليشيات وعصابات، وامتهن دولتنا الجميلة.

وأضاف الرئيس السوري، أن إسرائيل تحاول استغلال المرحلة الانتقالية في سوريا، وتعمل على انتهاك سيادة الدولة السورية، مؤكدًا أن بلاده تدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف بجوارها ضد العدوان الإسرائيلي.