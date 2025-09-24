قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي
إلهام عبد البديع تكشف حقيقة اعتزالها الفن | خاص
نتنياهو: لن تقوم دولة فلسطينية.. واستسلام بعض القادة للإرهـ اب لا يلزم إسرائيل
النائب محمد أبو العينين يعرض تجربة مصر في التحول الاقتصادي
سيراميكا يهزم مودرن سبورت بثنائية نظيفة في الدوري المصري
القومي للسينما يطلق مسابقة أفضل فيلم قصير بتقنية الذكاء الاصطناعي عن حرب أكتوبر
أسامة كبير: الهجوم الحوثي على إيلات كشف فشلا عسكريا واستخباراتيا إسرائيليا
بعد الهجوم على إيلات.. نتنياهو يتوعد الحوثيين بضربة موجعة
بيشوح بإيده.. تفاصيل ما حدث بين الرئيس الفرنسي وترامب بسبب غزة.. فيديو
صلاة الجماعة في طوابق متعددة لا تجوز إلا بشروط.. عطية لاشين يكشفها
عصام كامل: جاهزية مصرية للتعامل مع سيناريوهات دفع الفلسطينيين نحونا
عماد الدين حسين: الالتزام القومي المصري تجاه فلسطين ثابت لا يتغير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

القومي للسينما يطلق مسابقة أفضل فيلم قصير بتقنية الذكاء الاصطناعي عن حرب أكتوبر

قسم الفن

أطلَقَ المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، مسابقة لـ"أفضل فيلم قصير بتقنية الذكاء الاصطناعي عن حرب أكتوبر المجيدة"، ضمن احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر وحرص المركز على إحياء الذاكرة الوطنية بوسائل معاصرة ومبتكرة.

وأوضح المركز أن المسابقة تتم تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، تستهدف تعزيز الانتماء والوعي الوطني وتشجيع المواهب الشابة على تقديم رؤى جديدة ومبتكرة تعكس بطولات أكتوبر ودروسها للأجيال الجديدة.

وتشمل محاور المسابقة، موضوعات متنوعة، أبرزها “العبور ومعجزة التخطيط - قصص الأبطال المنسيين - تبسيط الحكاية للأطفال في صورة قصصية أو كارتونية - دور المرأة في الحرب - قوة الوحدة الوطنية والسلام بعد النصر - شهادات حية من أبطال الحرب”.

وتتولى لجنة من كبار السينمائيين، تقييم الأعمال المشاركة وفق معايير فنية وإبداعية، تشمل:

- جودة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

- الالتزام بالموضوع الوطني والقدرة على التأثير في المشاهد.

- التنوع والابتكار في أسلوب السرد.

ويمنح المركز القومي للسينما، جوائز لأفضل 3 أعمال، حيث ينظم عرضًا خاصًا للأفلام الفائزة.

فيما يحصل الفيلم الفائز بالمركز الأول على “جائزة مالية”؛ دعمًا وتشجيعًا للمبدعين الشباب.

وتبدأ فترة استقبال الأفلام المشاركة، من الأول من أكتوبر وحتى 30 من أكتوبر 2025، على أن يتم إعلان النتائج، وعرض الأفلام الفائزة، في احتفالية خاصة بالمركز.

