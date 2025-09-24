القومي للسينما يطلق مسابقة أفضل فيلم قصير بتقنية الذكاء الاصطناعي عن حرب أكتوبر

أطلَقَ المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، مسابقة لـ"أفضل فيلم قصير بتقنية الذكاء الاصطناعي عن حرب أكتوبر المجيدة"، ضمن احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر وحرص المركز على إحياء الذاكرة الوطنية بوسائل معاصرة ومبتكرة.

وأوضح المركز أن المسابقة تتم تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، تستهدف تعزيز الانتماء والوعي الوطني وتشجيع المواهب الشابة على تقديم رؤى جديدة ومبتكرة تعكس بطولات أكتوبر ودروسها للأجيال الجديدة.

وتشمل محاور المسابقة، موضوعات متنوعة، أبرزها “العبور ومعجزة التخطيط - قصص الأبطال المنسيين - تبسيط الحكاية للأطفال في صورة قصصية أو كارتونية - دور المرأة في الحرب - قوة الوحدة الوطنية والسلام بعد النصر - شهادات حية من أبطال الحرب”.

وتتولى لجنة من كبار السينمائيين، تقييم الأعمال المشاركة وفق معايير فنية وإبداعية، تشمل:

- جودة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

- الالتزام بالموضوع الوطني والقدرة على التأثير في المشاهد.

- التنوع والابتكار في أسلوب السرد.

ويمنح المركز القومي للسينما، جوائز لأفضل 3 أعمال، حيث ينظم عرضًا خاصًا للأفلام الفائزة.

فيما يحصل الفيلم الفائز بالمركز الأول على “جائزة مالية”؛ دعمًا وتشجيعًا للمبدعين الشباب.

وتبدأ فترة استقبال الأفلام المشاركة، من الأول من أكتوبر وحتى 30 من أكتوبر 2025، على أن يتم إعلان النتائج، وعرض الأفلام الفائزة، في احتفالية خاصة بالمركز.