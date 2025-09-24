السفير العرابي: وقف إطلاق النار ضرورة ملحة مع سقوط 100 شهيد يوميا في غزة

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية لن تحيد عن دعم إسرائيل بكل الأشكال، سواء بالفيتو أو إمدادها بالسلاح أو المساندة الاقتصادية وغيرها من الطرق.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين منة فاروق ولما جبريل، مقدمتي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "ولكن، قد يمكننا البناء على طرح ترامب في الاجتماع مع قادة دول عربية وإسلامية".

وتابع: "نحن في حاجة ملحة إلى وقف إطلاق النار في المرحلة الحالية، هذا أهم شيء، فهناك 100 فلسطيني يموت يوميا في غزة، وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه.

وأوضح أن الطرح الحالي ليس شاملا، لكنه طرح جزئي يتعلق بوقف الاقتتال وماكينة القتل ومحاولة إعادة الحياة مرة أخرى إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأردف أن هناك دعما مستمرا لإسرائيل من الولايات المتحدة على مر التاريخ وباختلاف الرؤساء الأمريكيين، والواقعية تقول إننا يجب إيجاد محاور للبناء عليها، وهذا سيستغرق جهودا دبلوماسية كبيرة من الدول المعنية بالقضية الفلسطينية، ويجب أن نستغل كل فرصة للحفاظ على الشعب الفلسطيني، والقضية الفلسطينية.