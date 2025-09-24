ضبط شخص يُدير نادياً صحياً «بدون ترخيص» لممارسة الأعمال المنافية للآداب

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته ناد صحي "بدون ترخيص" لممارسة الأعنمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بإدارة نادٍ صحى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العجوزة لممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى المشار إليه وأمكن ضبطه وبصحبته ( 3 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية"، 3 أشخاص أحدهم منتحل صفة أنثى ) وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.