محافظات

مع انطلاق الموسم الجديد.. توافد السياح على المناطق الأثرية بالمنيا

وفود سياحيه بالمنيا
وفود سياحيه بالمنيا
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع السياحة باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية والخدمات السياحية بما يضمن راحة الزائرين ويعزز من تجربة السياحة بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أن الحركة السياحية بالمنيا تشهد رواجاً ملحوظاً مع بداية الموسم الشتوي، حيث استقبلت منطقة آثار تل العمارنة وبنى حسن و تونا الجبل وفود سياحية من دول إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، النمسا.

 ولفتت إلى أن الإقبال المتزايد يعكس الثقة العالمية في المقاصد السياحية المصرية، مؤكداً أن مصر ستظل دائماً بلد الأمن والأمان.

وأشار المحافظ إلى أن المنيا تزخر بالعديد من المواقع الأثرية المميزة، منها: منطقة آثار الأشمونين، وبني حسن، وتل العمارنة، وتونا الجبل، ودير جبل الطير أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، إضافة إلى منطقة آثار البهنسا التي تضم آثاراً فرعونية وقبطية وإسلامية.

المنيا محافظ المنيا وفود سياحه

