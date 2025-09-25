قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد أن سجلت 30 جنيه .. شعبة الخضروات تحدد موعد انخفاض أسعار الطماطم
مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في تصادم لودر بسيارة نقل بالبحيرة
⁠الضرائب: على الممولين إصدار إيصالات إلكترونية عن الخدمات و السلع المباعة
الجيش الأوكراني يسقط 150 طائرة روسية خلال الليلة الماضية
بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل
موعد تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية.. والفئات المستثناة
الثانية.. إيطاليا ترسل سفينة حربية لمرافقة أسطول المساعدات المتجه إلى غزة
موعد مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
وزير الدفاع الإيطالي : عززنا وجودنا في إستونيا عبر نشر 4 طائرات من نوع إف 35
أمطار خفيفة وشبورة مائية .. الأرصاد تحذّر من اضطراب الملاحة
بعد انتشارها في أمريكا.. كل ما تود معرفته عن بكتيريا الكابوس
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لسيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان ومؤسساته الوطنية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الجيش الأوكراني يسقط 150 طائرة روسية خلال الليلة الماضية

الجيش الاوكراني
الجيش الاوكراني
محمود نوفل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 150 طائرة مسيرة روسية من أصل 176 هاجمت أماكن متفرقة من البلاد الليلة الماضية.

وفي وقت سابق ؛ عقد أمين عام مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم عمروف ، الثلاثاء ، اجتماعا مع الممثل الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون أوكرانيا، الجنرال كيث كيلوج، لمناقشة شراء الأسلحة الأمريكية وتعزيز القدرات الدفاعية وضمانات أمنية لبلاده، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.


وذكر عمروف ، في منشورعلى فيسبوك ، :" كجزء من وفد رئيس أوكرانيا، وقبل بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عقدنا اجتماعًا مع الممثل الخاص لرئيس الولايات المتحدة، الجنرال كيث كيلوج ، وركزنا على الأسلحة والأمن ، وناقشنا اتفاقيات شراء أسلحة أمريكية وبرامج طائرات بدون طيار مشتركة من شأنها تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا".

وأضاف أن الطرفين ناقشا أيضًا الضمانات الأمنية وحماية المجال الجوي الأوكراني.

وأكد أمين عام مجلس الأمن القومي والدفاع الوطني الأوكراني أن "الشراكة مع الولايات المتحدة بالغة الأهمية لتعزيز دفاعنا الجوي وزيادة إنتاج الأسلحة.

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

أرشيفية

أنصار الله تعلن مسئوليتها عن هجوم إيلات

الخطيب

ليس صحيا.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة عن سبب عدم سفر الخطيب مع الأهلي لأمريكا

اشرف بن شرقي

قناة الأهلي تكشف حقيقة تعاقد بن شرقي مع آدم وطني

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي

دعوة لزيارة الأديرة القبطية.. الأنبا أنطونيوس يهنئ المطران نثنائيل في القدس | صور

جراحة فرط التعرق عند الأطفال

مبرة طنطا.. أكثر من 120 عملية لعلاج تعرق اليدين عند الأطفال

صورة أرشيفية

مدير يتحرش بطالبة وطالب يضرب معلمه|ماذا حدث بالمدارس في أول أسبوع دراسة؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..

لفطار صحي.. طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار.
طريقة عمل رول البيض بالخضار.
طريقة عمل رول البيض بالخضار.

فكرة عمل لانش بوكس صحي ولذيذ

فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..
فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..
فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..

الباراسيتامول

ماذا قالت وزارة الصحة عن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل؟

ارشيفية

لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

