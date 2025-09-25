الجيش الأوكراني يسقط 150 طائرة روسية خلال الليلة الماضية

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 150 طائرة مسيرة روسية من أصل 176 هاجمت أماكن متفرقة من البلاد الليلة الماضية.

وفي وقت سابق ؛ عقد أمين عام مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم عمروف ، الثلاثاء ، اجتماعا مع الممثل الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون أوكرانيا، الجنرال كيث كيلوج، لمناقشة شراء الأسلحة الأمريكية وتعزيز القدرات الدفاعية وضمانات أمنية لبلاده، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وذكر عمروف ، في منشورعلى فيسبوك ، :" كجزء من وفد رئيس أوكرانيا، وقبل بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عقدنا اجتماعًا مع الممثل الخاص لرئيس الولايات المتحدة، الجنرال كيث كيلوج ، وركزنا على الأسلحة والأمن ، وناقشنا اتفاقيات شراء أسلحة أمريكية وبرامج طائرات بدون طيار مشتركة من شأنها تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا".

وأضاف أن الطرفين ناقشا أيضًا الضمانات الأمنية وحماية المجال الجوي الأوكراني.

وأكد أمين عام مجلس الأمن القومي والدفاع الوطني الأوكراني أن "الشراكة مع الولايات المتحدة بالغة الأهمية لتعزيز دفاعنا الجوي وزيادة إنتاج الأسلحة.