من عمر سنة .. أعراض لو ظهرت اعرف إن طفلك "متوحد"

في ظل تزايد الوعي باضطرابات النمو العصبي، لا يزال كثير من الأهالي يواجهون صعوبة في التعرف على العلامات المبكرة للتوحد عند الأطفال.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان"، عن أبرز أعراض التوحد، مؤكدًا أن التشخيص المبكر هو مفتاح التعامل السليم مع الحالة.

التوحد مرض جيني.. وليس بسبب الموبايل أو السوشيال ميديا

أكد الدكتور فرويز أن التوحد هو مرض جيني وراثي، مشيرًا إلى أن السبب الحقيقي للإصابة يعود إلى وجود خلل جيني أو تاريخ مرضي في العائلة، وليس كما يعتقد البعض أنه نتيجة الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية أو التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع : التوحد مالوش علاقة بالموبايلات أو السوشيال ميديا.. هو خلل جيني بيظهر في بعض العائلات ومن عمر سنة تبدأ المؤشرات

أوضح استشاري الطب النفسي أن علامات التوحد تبدأ في الظهور من عمر عام إلى عام ونصف، ومن أبرز الأعراض:

عدم تفاعل الطفل مع الأسرة أثناء اللعب

الانفصال عن المحيط الاجتماعي

رفض الأصوات العالية

تكرار الأفعال أو الحركات

تجنب التواصل البصري أو النظر إلى الأشخاص

وأكد أن هذه الأعراض تستدعي الانتباه الفوري، حيث أن التأخر في التشخيص يؤدي إلى صعوبة أكبر في التعامل مع الحالة.

95% من مصابي التوحد لديهم قدرات خاصة

في جانب أكثر إشراقًا، لفت الدكتور جمال فرويز إلى أن نحو 95% من الأطفال المصابين بالتوحد يمتلكون قدرات أو مهارات خاصة، يمكن تنميتها بشكل مذهل إذا تم توجيههم ورعايتهم بالشكل الصحيح من قِبل الأسرة.

وأكمل :المشكلة مش في التوحد،المشكلة في التعامل معاه، واللي يعرف يوجه الطفل صح هيكتشف قدرات خارقة أحيانًا.