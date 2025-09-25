قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليس صحيا.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة عن سبب عدم سفر الخطيب مع الأهلي لأمريكا
بـ 500 جنيه.. كيف تشتري شهادة ادخار إسلامية من البنوك؟
إيران تتحدّى.. إسلامي يتعهد بإعادة بناء المواقع النووية رغم الهجمات الإسرائيلية والأمريكية
كامل أبو علي: عبد الله السعيد يشبه كريستيانو رونالدو
قناة الأهلي تكشف حقيقة تعاقد بن شرقي مع آدم وطني
إزاي تعرف طفل مصاب بالتوحد .. استشاري نفسي يكشف الأعراض
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: الرئيس السيسي والشعب المصري يتحملون الضغوط من أجل السلام .. وأنتم تقودوا المنطقة للهاوية
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: ما يحدث في غزة إبادة جماعية.. الأطفال يموتون جوعًا
طرحها على قادة عرب ومسلمين.. تقرير أمريكي يكشف تفاصيل خطة ترامب لمستقبل غزة
أخبار التوك شو| محمد أبو العينين يلقن مندوب إسرائيل درسًا قاسيًا في اجتماع برلمان البحر المتوسط.. أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية
ولادكم لازم يفطروا قبل النزول للمدرسة.. جمال شعبان يوجه رسالة للأسر
لا تسقط أبدا.. البابا تواضروس يقدم 6 صفات أساسية للمحبة
إزاي تعرف طفل مصاب بالتوحد .. استشاري نفسي يكشف الأعراض

أكد الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، أن مرض التوحد هو مرض جيني وراثي، وأن إصابة الطفل بالتوحد يكون بناء على وجود أحد أفراد الأسرة مصاب بخلل جيني ومرض نفسي.

وأضاف استشاري الطب النفسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الإصابة بالتوحد لا يكون بسبب استخدام الموبايلات أو التواجد على السوشيال ميديا، ولكن هذا المرض جيني.

ولفت إلى أن الإصابة بالتوحد تظهر على الطفل من عمر عام لـ عام ونصف، وأن الأعراض تكون بعدم استجابة الطفل لـ الأسرة  في أثناء اللاعب، والطفل في هذه المرحلة يكون مفصول عن المجتمع.

وأشار إلى أن المشكلة الخاصة بمصابي التوحد تكون في تأخر التشخيص، وأن الطفل في هذه المرحلة يرفض الصوت العالي، ولا ينظر لأحد، ويقول بأفعال متكررة.

وأوضح أن مرضى التوحد وتحديا بنسبة 95 %، يكون لديهم قدرات خاصة، ولكن إذا تم استغلالها من قبل الأسرة بشكل صحيح.

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم في مصر

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

باقي كام يوم.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 ومتى يتم تغيير الساعة؟

نجاح سعودي جديد.. المملكة توقع مع الصين 42 اتفاقية بـ1.74 مليار دولار

نجاح سعودي جديد.. المملكة توقع مع الصين 42 اتفاقية بـ1.74 مليار دولار

لعنة الأعياد اليهوديةتستمر.. هجوم الحوثيين على إسرائيل يفتح جراح 6 و7 أكتوبر

وزير الخارجية يلتقي نظيره الباكستاني

وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يؤكدان على تعزيز التعاون في جميع المجالات

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

سحب دراسة علمية عن خل التفاح وإنقاص الوزن.. وتحذير خاص للصحفيين

أسعار بايك ‏U5‎‏ بلس موديل 2025 في السعودية

أسباب غير متوقعة لتضخم الكبد.. تعرف عليها

زغاريد ورقص في أول يوم دراسة.. فيديو من مدرسة بالإسكندرية يثير غضب الأهالي

سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

