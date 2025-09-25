إزاي تعرف طفل مصاب بالتوحد .. استشاري نفسي يكشف الأعراض

أكد الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، أن مرض التوحد هو مرض جيني وراثي، وأن إصابة الطفل بالتوحد يكون بناء على وجود أحد أفراد الأسرة مصاب بخلل جيني ومرض نفسي.

وأضاف استشاري الطب النفسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الإصابة بالتوحد لا يكون بسبب استخدام الموبايلات أو التواجد على السوشيال ميديا، ولكن هذا المرض جيني.

ولفت إلى أن الإصابة بالتوحد تظهر على الطفل من عمر عام لـ عام ونصف، وأن الأعراض تكون بعدم استجابة الطفل لـ الأسرة في أثناء اللاعب، والطفل في هذه المرحلة يكون مفصول عن المجتمع.

وأشار إلى أن المشكلة الخاصة بمصابي التوحد تكون في تأخر التشخيص، وأن الطفل في هذه المرحلة يرفض الصوت العالي، ولا ينظر لأحد، ويقول بأفعال متكررة.

وأوضح أن مرضى التوحد وتحديا بنسبة 95 %، يكون لديهم قدرات خاصة، ولكن إذا تم استغلالها من قبل الأسرة بشكل صحيح.