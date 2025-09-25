أحمد حسن يكشف عن استعدادات الزمالك للقاء القمة

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن استعدادات نادي الزمالك لمواجهة القمة أمام الأهلي الاثنين المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "الزمالك يتدرب غدا في الكلية الحربية وراحة اليوم لتجنب الإرهاق والإصابات".

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا الخميس، في إطار الاستعداد لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته، مساء يوم الجمعة، على ستاد الكلية الحربية؛ استعداداً لمباراة القمة المرتقبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم 29 سبتمبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.