48 ساعة.. مدرب عملاق البرتغال يطلب مهلة أخيرة للرد على تدريب الأهلي
الصور الأولى من مسلسل لينك.. والعمل يسط الضوء على النصب الإلكتروني
«العربي الأوروربي للدراسات»: اعتراف دول كبرى بفلسطين «تحوّل دراماتيكي» رغم الخلافات الأوروبية|فيديو
الحسم خلال 48 ساعة.. برونو لاج يفاضل بين عرض الأهلي وآخر أوروبي
حاولت الانتحار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
ادفع 25 ألف جنيه مقدم.. آخر موعد للتقديم على سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل
صفحة بيراميدز تشكر الجماهير المصرية على الدعم أمام أهلي جدة
إقبال سياحي كبير من دول شرق آسيا على دير سانت كاترين
حبس ساركوزي 5 سنوات في قضية التمويل الليبي لحملة الانتخابات 2007
الأورمان: دعم مستشفى الرياض المركزي بكفر الشيخ بأجهزة للقلب ومناظير ومستلزمات طبية
5 أسباب وراء خسارة محمد صلاح سباق الكرة الذهبية .. هل خذله ليفربول؟
عيد أبوالحمد في أول ظهور بعد وعكته الصحية: التمثيل خلاني أتعلم وأغيّر حياتي.. وهذه كواليس «بنج كلي»|فيديو
أخبار العالم

إعلام إسرائيلي: انفجار سيارة في تل أبيب يؤدي إلى وقوع إصابات

محمود نوفل


أفادت وسائل إعلام إسرائيلي بوقوع انفجار سيارة في تل أبيب أدى إلى وقوع إصابات.

وبالأمس أفادت وسائل إعلام عبرية، بارتفاع عدد المصابين إلى 19 شخصًا جراء غارة جوية بطائرة مسيرة أطلقت من اليمن استهدفت مركزا سياحيا في مدينة إيلات جنوب إسرائيل.

وبحسب نجمة داوود الحمراء، فإن خمسة من المصابين تعرضوا لإصابات مباشرة بشظايا، من بينهم اثنان في حالة حرجة، بينما أصيب الآخرون بحالات هلع وذعر. وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى يوسفتال لتلقي العلاج.

ووفقا لمصادر أمنية إسرائيلية، فإن الطائرة المسيرة انفجرت بالقرب من مركز تجاري مطل على البحر، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان واندلاع حالة من الهلع في صفوف الإسرائيليين، الذين سمعوا دوي انفجارات قوية في أنحاء المدينة.

وقال أحد سكان إيلات لموقع "ديعوت أحرونوت": المدينة كانت تعج بالسياح. لو انحرفت الطائرة بضعة أمتار أخرى لاصطدمت بالفندق. سمعنا دويا قويا، لكن الإنذار انطلق في الوقت المناسب وتمكنا من الوصول إلى المنطقة المحمية".

من جهتها، أكدت الشرطة الإسرائيلية وقوع أضرار مادية في موقع الانفجار، وأشارت إلى أن قائد منطقة إيلات، ألون كالفون، يقوم بتقييم الوضع في الموقع.

كما دعت شرطة الاحتلال سكان المدينة إلى الابتعاد عن مكان الحادث لإتاحة المجال أمام قوات الأمن والطوارئ للقيام بمهامها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه فتح تحقيقا في أسباب فشل محاولة اعتراض الطائرة المسيرة، موضحًا أن المنظومة الدفاعية أطلقت صاروخين اعتراضيين، لكن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع منخفض جدا، مما صعب عملية التصدي لها عبر القبة الحديدية أو الطائرات المقاتلة.

وأضاف بيان الجيش: الطائرة المسيرة أطلقت من اليمن وسقطت في منطقة إيلات، وقد جرت محاولات لاعتراضها، وقوات البحث والإنقاذ تعمل في المنطقة المستهدفة".

تل أبيب إنفجار سيارة الحوثيين نجمة داوود الحمراء جيش الاحتلال

