طليقة تيمور تيمور تحيي ذكرى الـ40 على رحيله

أحيت ليلى البلعوطى ذكرى الـ40 على رحيل مدير التصوير تيمور تيمور طليقها ووالد ابنها بكلمات مؤثرة.

ونشرت صورة جمعتها به عبر حسابها على فيسبوك وكتبت: "اليوم مرّت أربعون يومًا على رحيل والد ابنى الكبير، الصديق الجدع محمود تيمور".

وتابعت: "رحيل صادم ومفجع، بدرى قوى يا تيمور، أعزّى أمه وجدة ابنى الغالية السيدة وفاء السيد، وأعزّى زوجته ورفيقة دربه الغالية السيدة نهاد رشاد، كما أعزّى أبناءه الغاليين سليم وشمس وحسن تيمور، وأعزّى أخته العزيزة مى تيمور، وأعزّى كل أهله وأصدقاءه وأحبّته وزملاءه".

واختتمت رسالتها: "مع السلامة يا تيمور، فى أمان الله، إلى اللقاء فى عالمٍ أرحب، إنا لله وإنا إليه راجعون، الصورة من آخر لقاء جمعنا جميعًا في أبريل 2025".