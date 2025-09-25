قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو مازن: حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ومكانها خارج مستقبل غزة
الرئيس الفلسطيني: نرفض إسرائيل الكبرى والاحتلال يسعى لابتلاع الضفة والقدس
قنا.. ورشة عمل تستعرض خطط التنمية بالصعيد ودعم التنافسية وتحسين الخدمات
أزمة في الزمالك قبل مباراة القمة.. مهيب عبد الهادي يكشف التفاصيل
اقتحامات واعتداءات مستمرة.. الاحتلال يستهدف المنظمات الصحية في غزة ويفاقم الكارثة الإنسانية
مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة
محمد العدل يهاجم تصريحات مدحت شلبي دون أن يذكر اسمه
مهرجان العرائس يكشف عن جدول الندوات والعروض لدورة جمال الموجي
بالتزامن مع كلمة الحوثي.. عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة صنعاء
صورة التأشيرة.. جمال جبر يرد بقوة على تصريحات مدحت شلبي بشأن الخطيب
أخبار التكنولوجيا | آبل توضح حقيقة “الخدوش” على هواتف iPhone 17 Pro.. جوجل تطلق مساعد ألعاب ذكي على أندرويد
الرئيس السيسي يرحب بمبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة ويؤكد: "مصر تدعم جهود إعادة الإعمار دون تهجير"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان العرائس يكشف عن جدول الندوات والعروض لدورة جمال الموجي

مهرجان القاهرة لمسرح العرائس
مهرجان القاهرة لمسرح العرائس
تقى الجيزاوي

كشفت إدارة «مهرجان القاهرة لمسرح العرائس» في دورته الأولى دورة الفنان جمال الموجي، عن جدول أماكن ومواعيد الأمسيات والعروض اليومية طوال فترة المهرجان والتي تفتح أمام الجمهور بالمجان.

سيبدأ المهرجان رسميا بافتتاح «معرض فنون العرائس» ثم حفل الافتتاح المقرر له الأول من أكتوبر المقبل الساعة 7 مساء على مسرح سيد درويش بالهرم ثم تنطلق فعاليات المهرجان بالترتيب التالي:
اليوم الأول الخميس 2 أكتوبر: عرض ذات والرداء الأحمر الساعة 5 مساء على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، ثم عرض زي العسل الساعة 8 مساء على مسرح مدرسة الفنون 2، وعرض جويا الساعة 9 مساء على مسرح نهاد صليحة وهما في الفرع الثاني لأكاديمية الفنون بالهرم.
اليوم الثاني 3 أكتوبر: ندوة «امسيتنا» الساعة 5 مساء في قاعة ثروت عكاشة بالفرع الثاني لأكاديمية الفنون، ثم عرض من وحي التراث المصري الساعة 6.30 مساء وعرض أراجوز واراجوزتا الساعة 7.30 مساء وهما في الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، ثم عرض «مملكة السحر والأسرار» الساعة 9 مساء في قاعة صلاح جاهين بالعجوزة.
اليوم الثالث 4 أكتوبر: بالفرع الثاني لأكاديمية الفنون: المحور الخامس للموائد المستديرة الساعة 5 مساء في قاعة ثروت عكاشة، ثم عرض خيال الساعة 5.54 مساء و6.30 مساء وعرض متوالية متلازمة سليم الساعة 6.45 مساء وهم على مسرح مدرسة الفنون 2، ثم عرض خيال مرة ثالثة الساعة 7.15 مساء وعرض البؤساء الساعة 8 مساء على مسرح نهاد صليحة.
اليوم الرابع 5 أكتوبر: عرض لازم تصلح غلطتك الساعة 4 مساء في الساحة الخارجية لمدرسة الفنون، ثم ندوة امسيتنا الساعة 5 مساء في قاعة ثروت عكاشة، ثم عرض مروان وحبة الرومان الساعة 7 مساء على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، ثم بالفرع الثاني لأكاديمية الفنون: عرض غابة الحكايات الساعة 8 مساء على مسرح نهاد صليحة وعرض فرحة 1 الساعة 9 مساء في قاعة عاطف عوض بمدرسة الفنون.
اليوم الخامس الاثنين 6 أكتوبر: بالفرع الثاني لأكاديمية الفنون: ندوة امسيتنا الساعة 5 مساء في قاعة ثروت عكاشة، ثم عرض فرحة نفسنا مزيكا الساعة 7 مساء في قاعة عاطف عوض بمدرسة الفنون، ثم «زمبليطة في الصالون» الساعة 8 مساء على مسرح مدرسة الفنون 2.
وصرح الدكتور حسام محسب رئيس المهرجان، ان العروض المشاركة في المهرجان تنوعت في نوعية العرائس المستخدمة بها فهناك أكثر من تصنيف مشارك، فهناك فقرات ماريونت متنوعة مثل: عرض مملكة السحر والأسرار و(متوالية) متلازمة سليم، وعرض لازم تصلح غلطتك يعتبر عرض أراجوز قفاز، وعرض «خيال» هو عرائس طاولة، 
وأضاف محسب أن هناك ثلاث عروض فردية: فرحة ونفسنا مزيكا وجويا، أما عرض «البؤساء» هو خليط ما بين أفكار عرائس مغايرة، وعرضي: أراجوز وأراجوزتا وفرحة هما عرائس عصي، وينتمي مثلا عرض غابة الحكايات إلى تصنيف سوبر ماريونت.
ومن جانبه اشار الدكتور محمود فؤاد صدقي مدير المهرجان إلى ان إدارة المهرجان تحت اشراف الدكتورة غادة جبارة، قررت ان يكون هناك تنوع أيضا في العروض المقدمة فيما يخص فئات المشاهدين؛ فهناك أربعة عروض مخصصة للأطفال فقط ومنهم عرض لذوي الهمم تشجيعا من المهرجان لهم، وكذلك هناك عروض مخصصة لكل أفراد الأسرة وهم تسعة عروض، بالإضافة إلى عرضين مخصصين للكبار فقط لصعوبة أفكار الموضوعات المقدمة على استيعاب الطفل ورغم ذلك فهي تستخدم العرائس لطرح بديل او داعم للممثلين البشر. 
الجدير بالذكر ان فعالية «امسيتنا» هي مجموعة ندوات للمناقشة وطرح الأفكار التي تخص مسرح العرائس والاحتفاء بأهم رواده والقائمين عليه.


 

مهرجان القاهرة لمسرح العرائس فعاليات مهرجان القاهرة لمسرح العرائس دورة الفنان جمال الموجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

مدحت شلبي

مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

صلاة الفجر

هل النوم عن صلاة الفجر من علامات النفاق؟.. اعرف حكم الشرع

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

ترشيحاتنا

بطاقة التموين

لضمان وصول الدعم.. أسباب حذف بطاقة التموين 2025 والفئات غير المستحقة

التوقيت الشتوي

باقي كام يوم.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 ومتى يتم تغيير الساعة؟

وزيرة التنمية المحلية بدهب

وزيرة التنمية المحلية توجه رئيس مدينة دهب بسرعة إنجاز ملفات المواطنين ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

فيديو

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد