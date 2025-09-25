قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير البريطاني: إزالة الحواجز أمام سفارتنا لا تؤثر على قوة العلاقات مع مصر
حالة اكتئاب.. فرارجي ينهي حياته لمروره بأزمة نفسية بالوراق
تصالح بـ 400 ألف جنيه| عامل السيرك: أنوسة أختي وسأتزوج قريبًا.. وكوته ترد بصورة سيلفي مع شقيقها من موسكو ..صور
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة
سباحة سورية: رحلتي من دمشق إلى الأولمبياد كانت صراعًا من أجل النجاة
محمد ممدوح : باهدي تكريمي بمهرجان الغردقة لفلسطين وروح تيمور تيمور
صورها بوضع مخل.. تفاصيل جديدة بشأن قيام عاطل باقتحام منزل سيدة في النهضة
ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية
نجم الزمالك: ما يحدث ضد محمود الخطيب شيء غريب جدًا
عيد الصليب المجيد.. قصة اكتشاف غير تاريخ الكنيسة
شبورة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة
رعب في إسرائيل.. صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس بعد صاروخ حوثي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ثاني أغنى رجل في العالم يتبرع بـ 95% من ثروته.. ما السبب؟

لاري إليسون
لاري إليسون
أحمد أيمن

لاري إليسون، مؤسس شركة أوراكل، ثاني أغنى رجل في العالم، حيث تبلغ ثروته الصافية حوالي 373 مليار دولار وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، أثار الجدل بعد أنباء تبرعه بـ 95% من ثروته.. فما السبب؟

جدير بالذكر أن لاري إليسون قد تمكن من انتزاع لقب "الأغنى في العالم" من إيلون ماسك خلال الأيام الماضية، قبل أن ماسك مرة أخرى إلى الصدارة. 

من هو لاري إليسون؟

بلوغ إليسون، الذي يبلغ من العمر 81 عامًا، قمة الثروة ليس مجرد مصادفة. فهو مؤسس شركة "أوراكل"، إحدى أكبر شركات البرمجيات في العالم. يُعرف إليسون أيضًا بشغفه الكبير بالتكنولوجيا والتوسع.

يعود مسار لاري ليصبح واحدًا من أغنى أغنياء العالم إلى عام 1977، عندما ترك الدراسة الجامعية وساهم في تأسيس شركة "أوراكل"، ليبدأ رحلته في عالم الأعمال، مما جعله رمزًا للنجاح والابتكار. 

ويمتلك الملياردير (81 عاماً) 98٪ من جزيرة لاناي في هاواي، ويُنسب إليه الفضل في إحياء بطولة إنديان ويلز للتنس في كاليفورنيا، مما أكسبها لقب "البطولة الخامسة".

وتربط إليسون علاقات وثيقة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ غالبًا ما يظهر معه في البيت الأبيض في فعاليات تقنية مختلفة، ويفوز بعقود مع "أوراكل"، كما يُنظر إليه على أنه مرشح محتمل لشراء تطبيق "تيك توك"، رغم أن هذه الخطط لم يًُكتب لها النجاح بعد.

ما سبب تبرعه بـ 95% من ثروته؟

مع بدء مبادرة "العطاء" عام 2010، قام إليسون بالتأكيد على التزامه العميق بمسألة العطاء، حيث تعهد بالتبرع بـ 95% من ثروته للأعمال الخيرية. 

يُعتبر هذا التعهد واحدًا من أكبر التعهدات التي قام بها الأثرياء في العالم، وقد اختار إليسون اتباع مسار خاص ومميز في تقديم تبرعاته، متجاوزًا المؤسسات غير الربحية التقليدية.

إليسون يقوم بتوجيه جهوده الخيرية من خلال معهد إليسون للتكنولوجيا (EIT) في أكسفورد. يركز المعهد على حل القضايا العالمية الملحة، مثل الرعاية الصحية وتغير المناخ والذكاء الاصطناعي. 

لم يكتف إليسون بالتعهد فقط، بل قام بتقديم تبرعات كبيرة لأسباب خيرية. فقد تبرع بمبلغ 200 مليون دولار لجامعة جنوب كاليفورنيا لإنشاء مركز أبحاث السرطان، بالإضافة إلى تبرعه بحوالي مليار دولار لمؤسسة إليسون الطبية، التي كانت تركز على قضايا الشيخوخة والوقاية من الأمراض. 

على الرغم من أن بالاستناد إلى المدفوعات الخيرية المباشرة، فإنها قد تكون أقل من بعض أقرانه، إلا أن التزاماته تتجاوز مليارات الدولارات في إطار مبادراته المختلفة.

ويعمل معهد إليسون للتكنولوجيا (EIT) حاليًا على تطوير حرم جامعي جديد في أكسفورد، بميزانية تُقدر بحوالي 1.3 مليار دولار، من المتوقع افتتاحه بحلول عام 2027.

لاري إليسون ثروة لاري إليسون ثاني أغنى رجل في العالم إيلون ماسك من هو لاري إليسون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم بعد قرار الحكومة

تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

محمود الخطيب

الأهلي يكشف تفاصيل جديدة في تأشيرة الخطيب لـ أمريكا.. خاص

ترشيحاتنا

فضل الصلاة على النبي

فضل الصلاة على النبي .. تنجي وتحيي وترقي وتقرّب العبد من ربه

أمين البحوث الإسلامية يشارك في ندوة فكرية عن الإمام المراغي رائد التجديد وصاحب المواقف الوطنية الجريئة

أمين البحوث الإسلامية يشارك في ندوة فكرية عن الإمام المراغي رائد التجديد وصاحب المواقف الوطنية الجريئة

محبة النبي

داعية إسلامي: اغرسوا محبة النبي في قلوب أبنائكم

بالصور

لو مدمنها.. 7 أسباب تدفعك للتوقف عن تناول الشعرية سريعة التحضير

الشعرية سريعة
الشعرية سريعة
الشعرية سريعة

افحص علاقتك الزوجية .. مقياس من 5 علامات هيكشف نجاحها أو فشلها

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة

طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

فطريات اللسان
فطريات اللسان
فطريات اللسان

فيديو

رحمة أحمد وابنها

ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية

غادة عادل ونجلها

ولادي كفاية.. غادة عادل تكشف حقيقة ارتباطها في مهرجان الغردقة السينمائي

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد