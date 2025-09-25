قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القوباء .. احذر من تبادل المناشف وأجهزة الجيم ومقابض الأبواب
تعيينات جديدة مرتقبة في مجلس الشيوخ.. تفاصيل
ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة
التنمية المحلية تعلن جدول المواعيد الشتوية للمحال والمرافق اعتبارًا من السبت .. فيديو
غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام
الرئيس السيسي:السلام خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة
مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات في التوقيت الشتوي.. تعرف عليها
التنمية المحلية تعلن تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال بداية من الغد
القوات الروسية تقترب من السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك وتدمّر طائرتين ومنصة "باتريوت"
جون إدوارد غاضب| أزمة جديدة تواجه الزمالك قبل مباراة الأهلى.. ماذا حدث؟
مدبولي يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ "إيني" خطة استثمارات بـ 8 مليارات دولار في مصر خلال 5 سنوات
الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو مصيلحي يشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة السلة

اتحاد السلة
اتحاد السلة
عبدالله هشام

يشارك عمرو مصيلحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة في اجتماعات الاتحاد الدولي للعبة، والمنعقدة في سويسرا هذه الأيام، وذلك ضمن الفعاليات التي تجمع قيادات الاتحادات الوطنية لمناقشة مستقبل اللعبة وتبادل الخبرات.

ويأتي حضور مصيلحي تأكيدًا على الدور الفعال الذي يلعبه الاتحاد المصري في المحافل الدولية، حيث يسعى من خلال مشاركته إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة كرة السلة العالمية، وبحث سبل التعاون مع الاتحادات الأخرى لتطوير اللعبة على المستويين الفني والإداري.

وعقد مصيلحي اجتماعًا خاصًا مع لجنة كرة السلة 3X3 بالاتحاد الدولي في مدينة جنيف السويسرية، بحضور السيد أندرياس زاجكليس الأمين العام للاتحاد الدولي، والسيدة كارمن توكالا رئيسة لجنة كرة السلة 3X3، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة سبل دعم هذا النوع من المنافسات وتوسيع قاعدة انتشاره في مصر والمنطقة.

وسيتم عقد اجتماعات تخص مستقبل كرة السلة المصرية على هامش الفعاليات الدولية في سويسرا، حيث ستتطرق لمناقشة خطط تطوير اللعبة محليًا، ووضع استراتيجيات جديدة تهدف إلى تحقيق المزيد من الإنجازات للمنتخبات الوطنية في البطولات المقبلة.

ويولي الاتحاد المصري اهتمامًا كبيرًا باحتضان البطولات القارية والعالمية خلال الفترة المقبلة، حيث يجري التنسيق مع الاتحاد الدولي لاستضافة فعاليات كبرى تعكس قدرات مصر التنظيمية، وتفتح المجال أمام الجماهير المصرية لمتابعة المنافسات العالمية من أرض الوطن.

وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية عمرو مصيلحي ومجلس إدارة الاتحاد التي تهدف إلى مواصلة النجاحات التي حققتها كرة السلة المصرية مؤخرًا، وتأكيد الحضور الفعّال لمصر في دوائر صناعة القرار الدولي بما يخدم اللعبة ويعزز من انتشارها.

السلة كرة السلة الاتحاد الدولي لكرة السلة منتخب مصر منتخب السلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

النادي الأهلي

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

خالد الغندور

الغندور يكشف مفاجآت في تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2025

ترشيحاتنا

فتحي سند

فتحي سند يكشف تعديل رابطة الاندية على جدول الدوري

اتحاد السلة

عمرو مصيلحي يشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة السلة

رونى ورونالدو

روني يحسم الجدل: لا أكره رونالدو وأعتبره عبقريا

بالصور

مخاطر إجراء عمليات في منطقة مثلث الخطر بالوجه.. ونصائح لتجنب المضاعفات الخطيرة

مخاطر العمليات في مثلث الخطر بالوجه
مخاطر العمليات في مثلث الخطر بالوجه
مخاطر العمليات في مثلث الخطر بالوجه

معلومات لا تعرفها عن الدودة الدبوسية.. ما مخاطرها على الإنسان؟

معلومات قد لا تعرفها عن الدودة الدبوسية
معلومات قد لا تعرفها عن الدودة الدبوسية
معلومات قد لا تعرفها عن الدودة الدبوسية

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

فيديو

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد