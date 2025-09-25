عمرو مصيلحي يشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة السلة

يشارك عمرو مصيلحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة في اجتماعات الاتحاد الدولي للعبة، والمنعقدة في سويسرا هذه الأيام، وذلك ضمن الفعاليات التي تجمع قيادات الاتحادات الوطنية لمناقشة مستقبل اللعبة وتبادل الخبرات.

ويأتي حضور مصيلحي تأكيدًا على الدور الفعال الذي يلعبه الاتحاد المصري في المحافل الدولية، حيث يسعى من خلال مشاركته إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة كرة السلة العالمية، وبحث سبل التعاون مع الاتحادات الأخرى لتطوير اللعبة على المستويين الفني والإداري.

وعقد مصيلحي اجتماعًا خاصًا مع لجنة كرة السلة 3X3 بالاتحاد الدولي في مدينة جنيف السويسرية، بحضور السيد أندرياس زاجكليس الأمين العام للاتحاد الدولي، والسيدة كارمن توكالا رئيسة لجنة كرة السلة 3X3، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة سبل دعم هذا النوع من المنافسات وتوسيع قاعدة انتشاره في مصر والمنطقة.

وسيتم عقد اجتماعات تخص مستقبل كرة السلة المصرية على هامش الفعاليات الدولية في سويسرا، حيث ستتطرق لمناقشة خطط تطوير اللعبة محليًا، ووضع استراتيجيات جديدة تهدف إلى تحقيق المزيد من الإنجازات للمنتخبات الوطنية في البطولات المقبلة.

ويولي الاتحاد المصري اهتمامًا كبيرًا باحتضان البطولات القارية والعالمية خلال الفترة المقبلة، حيث يجري التنسيق مع الاتحاد الدولي لاستضافة فعاليات كبرى تعكس قدرات مصر التنظيمية، وتفتح المجال أمام الجماهير المصرية لمتابعة المنافسات العالمية من أرض الوطن.

وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية عمرو مصيلحي ومجلس إدارة الاتحاد التي تهدف إلى مواصلة النجاحات التي حققتها كرة السلة المصرية مؤخرًا، وتأكيد الحضور الفعّال لمصر في دوائر صناعة القرار الدولي بما يخدم اللعبة ويعزز من انتشارها.