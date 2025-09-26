قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للأجانب أبناء الأم المصربة.. طريق اكتساب الجنسية
مدير المخابرات الحربية سابقًا: إسرائيل تنتهك معاهدة جنيف بتهجير الفلسطينيين
نقيب المحامين يعقد اجتماعًا مع ممثلي البريد وإحدى شركات الميكنة والتحول الرقمي
القومية للأنفاق تعلن توفير وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الكهربائي
رحيل المستشار أسامة السيد زبيب رئيس محكمة الاستئناف بعد صراع مع المرض
تحقيق إسرائيلي: أشرف مروان لم يكن سوى رأس الحربة في خطة الخداع المصرية
طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الهاتف النحمول
غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إدارة مركز لتجميع الدم بدون ترخيص بالقانون
القوات المسلحة الإيرانية: تدمير 26 موقع استراتيجيا لإسرائيل
التحويلات المرورية بعد غلق شارع 26 يوليو
جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر عيار 24 اليوم 26-9-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

سجل سعر أغلى أعيرة الذهب صباح اليوم الجمعة الموافق 26-9-2025، داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر أغلي عيار ذهب اليوم

وجاء أعلي سعر أعيرة الذهب داخل الصاغة المصرية وهو من عيار 24 اليوم

آخر تحديث لسعر عيار 24 اليوم

ووصل آخر تحديث سجله سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5737 جنيه للبيع و 5760 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

الذهب يستقر اليوم

وأظهر سعر جرام الذهب، ثباتا مع أول تعاملات له اليوم الجمعة الموافق 26-9-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب في الصاغة اليوم

وسجل سعر المعدن الأصفر استقرارا بعد تذبذب شهده علي مدار الأسبوع الجاري في ظل الأحداث السياسية العالمية الراهنة.

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتحرك

وسجل سعر الذهب تذبذبا مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء أمس الخميس داخل محلات الصاغة المصرية مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري

الذهب يتراجع 

وفقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 20 جنيه علي الأقل من قيمته داخل محلات الصاغة في ختام تداولات أمس 

الذهب يتراجع من ذروته التاريخية مع ترقب قرار الفائدة في أمريكا

تحرك الذهب

وقبل أيام شهد سعر المعدن الأصفر قفزة غير مسبوقة معوضا بذلك خسائره خلال الأسابيع الماضية ليصعد مقدار جاوز الـ300 جنيه.

سعر الذهب اليوم

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 5040 جنيه في المتوسط

سعر عيار 24

سجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي قيمة نحو  5737 جنيه للبيع و 5760 جنيه للشراء

سعر عيار 21

وصل سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5020 جنيه للبيع و 5040 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالصاغة عقب آخر انخفاض

سعر عيار 18 

ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3402 جنيه للبيع و 4320 جنيه للشراء

سعر عيار 14 

بلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 3346 جنيه للبيع و 3360 جنيه للشراء

سعر الذهب

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب إلى 3730 دولار للبيع و 3731 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 40.16 ألف جنيه للبيع و 40.32 ألف جنيه للشراء

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

الذهب في السوق العالمي

استقرت أسعار الذهب  أمس الخميس، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أميركية رئيسية بحثًا عن مؤشرات إضافية حول المسار المحتمل لسياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي.

وتلقى المعدن النفيس بعض الدعم مع تراجع الدولار بشكل طفيف.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3734.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:02 بتوقيت غرينتش، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3765.20 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل السبائك المقومة به أقل تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، أمس الأربعاء إنها "تدعم بشكل كامل" قرار البنك بخفض معدلات الفائدة الأسبوع الماضي، متوقعةً مزيدًا من التخفيضات في الفترة المقبلة.

الذهب يتراجع من ذروته التاريخية مع ترقب قرار الفائدة في أمريكا

من جانبه، أوضح إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في "تيستي لايف"، أن "هذا التحرك قد يعكس توقعات بأن الفيدرالي يعتزم تحفيز الاقتصاد الأميركي بقوة، مع إعادة تركيزه على سوق العمل".

وكان رئيس الفيدرالي، جيروم باول، قد شدد يوم الثلاثاء على أهمية تحقيق التوازن بين مخاطر التضخم وضعف سوق الوظائف عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية المقبلة.

عوامل تتحكم في الذهب

شهدت أسواق الذهب العالمية تقلبات حادة خلال الأيام الماضية، وسط موجة من الارتفاعات القياسية أعقبتها تراجعات مفاجئة، الأمر الذي أثار اهتمام المستثمرين والمحللين على حد سواء.

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

وأكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أنه البورصة العالمية للذهب فتحت على أسعار قياسية يوم الاثنين الماضي وهناك زيادة أكثر من 100 دولار في الأوقية.

وقال هاني ميلاد  في تصريحات له، أن العوامل المؤثرة على الارتفاعات أبرزها الظروف الاقتصادية والحروب وتخفيض فائدة الدولار في البنوك ".

وتابع هاني ميلاد :" خلال الساعات الأخيرة يحدث تصحيح في أسعار الذهب وتنخفض أسعار الذهب في البورصة العالمية خلال الساعات الماضية".

وأكمل هاني ميلاد :" التغيرات التي تحدث في أسعار الذهب استثنائية وغريبة ولم نراها من قبل ".

ولفت هاني ميلاد :" أنصح المواطنين بالتريث ويجب أن يعلم الفرد الذي يشتري ذهب انه يستثمر على المدى الطويل"، مضيفا:" لما اشتري لازم اشتري الذهب وانساه فترة وأكون متأكد إني مش هبيعه قريب ".

أسعار الذهب تتراجع عن ذروتها مع صعود الدولار

وتراجعت أسعار الذهب  خلال تعاملات مع صعود الدولار الأميركي، ليتراجع المعدن النفيس عن أعلى مستوياته القياسية والذي سجل خلال التعاملات السابقة، في حين يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، بهدف الحصول على مؤشرات إضافية على مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي الأميركي.

سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر جرام الذهب سعر أوقية الذهب سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم بعد قرار الحكومة

تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

شهادات بعائد 100٪

ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة

الفنان أحمد رزق

خرم ودنه .. القبض على نجل أحمد رزق في إصابة زميله

مجلس الشيوخ

تعيينات جديدة مرتقبة في مجلس الشيوخ.. تفاصيل

ترشيحاتنا

فضل الصلاة على النبي

فضل الصلاة على النبي .. تنجي وتحيي وترقي وتقرّب العبد من ربه

أمين البحوث الإسلامية يشارك في ندوة فكرية عن الإمام المراغي رائد التجديد وصاحب المواقف الوطنية الجريئة

أمين البحوث الإسلامية يشارك في ندوة فكرية عن الإمام المراغي رائد التجديد وصاحب المواقف الوطنية الجريئة

محبة النبي

داعية إسلامي: اغرسوا محبة النبي في قلوب أبنائكم

بالصور

لو مدمنها.. 7 أسباب تدفعك للتوقف عن تناول الشعرية سريعة التحضير

الشعرية سريعة
الشعرية سريعة
الشعرية سريعة

افحص علاقتك الزوجية .. مقياس من 5 علامات هيكشف نجاحها أو فشلها

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة

طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

فطريات اللسان
فطريات اللسان
فطريات اللسان

فيديو

رحمة أحمد وابنها

ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية

غادة عادل ونجلها

ولادي كفاية.. غادة عادل تكشف حقيقة ارتباطها في مهرجان الغردقة السينمائي

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد