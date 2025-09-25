إنفانتينو: أبكي عندما أرى الأطفال يعانون في غزة

تسلّم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جائزة من المجلس الأطلسي في مدينة نيويورك مساء الأربعاء، حيث استغل كلمته بالمناسبة لتوجيه نداء مؤثر يدعو فيه إلى نشر السلام في مناطق الصراع حول العالم.

وخلال خطابه، قال إنفانتينو إنه تأثر إلى حد البكاء عند الحديث عن معاناة المدنيين في مناطق النزاعات، مضيفًا: “نحن نعيش في عالم منقسم ومعقد، أعاني عندما أرى الأطفال يعانون أو الأمهات يبكين، سواء في غزة أو أوكرانيا أو السودان أو ليبيا، أو أي منطقة أخرى تشهد الصراعات”.

وأكد رئيس الفيفا أن كرة القدم قادرة على توحيد الشعوب، مشيرًا إلى أن الاتحاد يضم عددًا من الأعضاء أكثر من منظمة الأمم المتحدة، ما يمنحه فرصة لتعزيز التواصل وبناء الجسور بين الناس.

وأضاف إنفانتينو: "لا أملك وصفة سحرية لتحقيق السلام، لكنني أؤمن أن السر يكمن في الإيمان به والعمل من أجله. دعونا نخلق المزيد من الفرص ليلتقي الناس ويتعرفوا على بعضهم البعض أكثر، لنمنح العالم لحظة وحدة وسعادة"، مشددًا على أن الرياضة يمكن أن تكون وسيلة للتقارب وسط الانقسامات العالمية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن بطولة كأس العالم المقبلة في أمريكا الشمالية، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ، ستشكل فرصة لاحتفال عالمي يجمع الشعوب في أجواء من السلام والوئام، قائلاً: "نحتاج أن نكون سعداء معًا، لاعبين ومشجعين ومدربين من كل أنحاء العالم".