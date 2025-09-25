صخرة الروشة تضيء بوجه نصرالله وصفي الدين في ذكرى اغتيالهما| شاهد

أحيا "حزب الله" الذكرى الأولى لاغتيال الأمينين العامين السابقين للحزب، حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، من خلال إضاءة صخرة الروشة في بيروت بتقنية الليزر، حيث عُرضت صور نصرالله وصفي الدين إلى جانب العلم اللبناني، كما ظهرت صورة تجمع نصرالله بالرئيس الراحل رفيق الحريري ونجله سعد الحريري، رئيس الوزراء الأسبق.

وانطلقت الفعالية البحرية من ميناء الأوزاعي بمشاركة زوارق تابعة للحزب، تلاها عزف النشيد الوطني اللبناني ثم نشيد الحزب، قبل أن تُقدَّم مرثية خاصة لنصرالله وصفي الدين بصوت المنشد علي الرضا دمشق.

وحضر المناسبة مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا، إلى جانب النائب أمين شري وعدد من الشخصيات والنواب، وسط حضور جماهيري واسع توافد منذ ساعات مبكرة.

وردّد المشاركون شعارات تأييد مثل "لبيك يا نصر الله"، ولوّحوا بأعلام الحزب، فيما تخلّل الحفل بث مقتطفات من كلمات نصرالله.