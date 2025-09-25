قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التحقيق مع نجل أحمد رزق ومواجهته بالمجني عليه
عرضوا نفسهم على الإنترنت.. قرار بشأن 5 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية
لو مش عاجبكم اشربوا من البحر.. مصطفى بكري يرد على وسائل الإعلام الإسرائيلية
مصطفى بكري يكشف تفاصيل لقاء أبو العينين مع عدد من رؤساء الدول الأفريقية بالجمعية العامة للأمم المتحدة
إسرائيل تسعى للتضييق ضد عباس ردا على الاعترافات بفلسطين
مصر وصربيا تؤكدان تعزيز الشراكة التاريخية وتوسيع التعاون المشترك
قبائل وأهل غزة يوجهون الشكر والعرفان إلى النائب محمد أبو العينين بعد مواقفه النبيلة
مصطفى بكري: أبو العينين كشف جرائم الاحتلال أمام العالم ليسكت صوت الباطل ويعلي كلمة الحق
بعد الهجمات الإسرائيلية على اليمن.. مصطفى بكري: البحر الأحمر أصبح منطقة غير آمنة
من البيت .. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل والأوراق المطلوبة وتكلفته
خرم ودنه .. القبض على نجل أحمد رزق في إصابة زميله
الأمن القومي خط أحمر.. مصطفى بكري: مصر لن تسمح بمخطط التهجير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يطالب بتشديد رقابة المستشفيات لتخفيف معاناة المرضى وأسرهم

النائب حازم الجندي
النائب حازم الجندي
فريدة محمد

قال النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن  الأزمات والمشكلات التي يواجهها المرضى في المستشفيات فاقت الحد دون أي تحرك من وزارة الصحة سوى مسكنات لا مردود منها، مطالبا وزير الصحة بالنزول إلى الشارع وتشديد الرقابة على المستشفيات لتخفيف معاناة المرضى وأسرهم، ومحاسبة المقصرين في عملهم على الإهمال والتقصير الذي يتسبب في أضرار صحية ومضاعفات بالغة للمرضى.

وأشار النائب حازم الجندي، إلى أنه لا يصح أن تستمر معاناة وصرخات المرضى في المستشفيات دون أي رد فعل من وزارة الصحة وأن يظل الوزير جالسا في مكتبه متجاهلا أوجاع المرضى ومعاناة المواطنين داخل المستشفيات، متسائلا: هل يجب أن يموت المرضى أو يكون الحادث ترند على منصات السوشيال ميديا حتى يتم التحرك والاهتمام من جانب الوزارة؟، أين وزير الصحة من الاستغاثات اليومية للمرضى وأسرهم؟، وتابع: المسؤول الذي لا يقوم بدوره ويعتنى ويرعى المرضى يجب أن يترك موقعه فورا.

وقال عضو مجلس الشيوخ إن هناك صرخات واستغاثات من أسرة المواطن أيمن هدية صادق عمران، الذي دخل مستشفى السلام الدولي التابعة لهيئة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، لإجراء عملية في الكتف ولكنه خرج من العمليات في غيبوبة تامة منذ شهر ونصف الشهر، دون أن توضح المستشفى تفاصيل الحالة الصحية للمريض وتطمئن أهله عليه، ودون الكشف عن سبب تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة أو محاسبة من تسبب في تدهور الحالة الصحية للمريض بهذا الشكل، والأدهى أنه رغم صرخات أسرة المريض وتقديم استغاثة للوزير وهيئة التأمين الصحي الشامل إلا أنه لم يتحرك أحد لإنقاذ المريض.

وطالب النائب حازم الجندي، بتدخل عاجل من وزارة الصحة لإنقاذ المريض رأفة به وبأسرته، وأن توفر الرعاية الصحية اللازمة وتوضيح السبب الحقيقي لدخوله في غيبوبة، حيث إنه دخل مستشفى السلام الدولي التابعة للتأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد (العناية البحري بالدور الثالث) بتاريخ 1 أغسطس 2025، وتم إجراء العملية له بتاريخ يوم 6 من شهر أغسطس الماضي، والمفترض أنها عملية تركيب شرائح ومسامير في الكتف‏، لكنه دخل في حالة غيبوبة وتم وضعه على جهاز تنفس، منذ أن خرج من العمليات ومستمرة حتى الآن، دون أي إفادة من أي طبيب داخل المستشفى عن تفاصيل حالته الصحية وسبب الغيبوبة التي دخل فيها المريض.

وزارة الصحة حازم الجندي النائب حازم الجندي الشيوخ مجلس الشيوخ عضو مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

النادي الأهلي

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

إمام عاشور ووسام أبو علي

وكيلهم واحد.. إصابة 3 نجوم بـ الأهلي وابتعادهم عن الملاعب

ترشيحاتنا

الدعاء

دعاء ليلة الجمعة الأولى من ربيع الآخر للرزق وفك الكرب

اذكار المساء

أذكار المساء كاملة .. ردد أفضل 20 ذكراً يقي من كل مكروه

كيف تفرق المرأة بين المذي والمني وهل يلزم تغيير الملابس من رطوبات الفرج

كيف تفرق المرأة بين المذي والمني.. وهل يلزم تغيير الملابس؟ أمين الفتوى يجيب

بالصور

شكرا إنك موجودة فى الدنيا.. هاني فرحات يوجه رسالة لأنغام بعد حفلها فى لندن

هاني فرحات رفقة انغام
هاني فرحات رفقة انغام
هاني فرحات رفقة انغام

احترس .. هذه الأطعمة تسبب اضطرابات النوم

اضطرابات النوم
اضطرابات النوم
اضطرابات النوم

من 3 لـ 7 مرات فى الأسبوع .. كوارث تصيبك عند تناول بطاطس الشيبسي

الشيبسي
الشيبسي
الشيبسي

هل تناول الجوافة على الريق صحي؟ فوائد مذهلة وأضرار يجب الحذر منها

فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة
فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة
فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة

فيديو

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد