برلماني يطالب بتشديد رقابة المستشفيات لتخفيف معاناة المرضى وأسرهم

قال النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الأزمات والمشكلات التي يواجهها المرضى في المستشفيات فاقت الحد دون أي تحرك من وزارة الصحة سوى مسكنات لا مردود منها، مطالبا وزير الصحة بالنزول إلى الشارع وتشديد الرقابة على المستشفيات لتخفيف معاناة المرضى وأسرهم، ومحاسبة المقصرين في عملهم على الإهمال والتقصير الذي يتسبب في أضرار صحية ومضاعفات بالغة للمرضى.

وأشار النائب حازم الجندي، إلى أنه لا يصح أن تستمر معاناة وصرخات المرضى في المستشفيات دون أي رد فعل من وزارة الصحة وأن يظل الوزير جالسا في مكتبه متجاهلا أوجاع المرضى ومعاناة المواطنين داخل المستشفيات، متسائلا: هل يجب أن يموت المرضى أو يكون الحادث ترند على منصات السوشيال ميديا حتى يتم التحرك والاهتمام من جانب الوزارة؟، أين وزير الصحة من الاستغاثات اليومية للمرضى وأسرهم؟، وتابع: المسؤول الذي لا يقوم بدوره ويعتنى ويرعى المرضى يجب أن يترك موقعه فورا.

وقال عضو مجلس الشيوخ إن هناك صرخات واستغاثات من أسرة المواطن أيمن هدية صادق عمران، الذي دخل مستشفى السلام الدولي التابعة لهيئة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، لإجراء عملية في الكتف ولكنه خرج من العمليات في غيبوبة تامة منذ شهر ونصف الشهر، دون أن توضح المستشفى تفاصيل الحالة الصحية للمريض وتطمئن أهله عليه، ودون الكشف عن سبب تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة أو محاسبة من تسبب في تدهور الحالة الصحية للمريض بهذا الشكل، والأدهى أنه رغم صرخات أسرة المريض وتقديم استغاثة للوزير وهيئة التأمين الصحي الشامل إلا أنه لم يتحرك أحد لإنقاذ المريض.

وطالب النائب حازم الجندي، بتدخل عاجل من وزارة الصحة لإنقاذ المريض رأفة به وبأسرته، وأن توفر الرعاية الصحية اللازمة وتوضيح السبب الحقيقي لدخوله في غيبوبة، حيث إنه دخل مستشفى السلام الدولي التابعة للتأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد (العناية البحري بالدور الثالث) بتاريخ 1 أغسطس 2025، وتم إجراء العملية له بتاريخ يوم 6 من شهر أغسطس الماضي، والمفترض أنها عملية تركيب شرائح ومسامير في الكتف‏، لكنه دخل في حالة غيبوبة وتم وضعه على جهاز تنفس، منذ أن خرج من العمليات ومستمرة حتى الآن، دون أي إفادة من أي طبيب داخل المستشفى عن تفاصيل حالته الصحية وسبب الغيبوبة التي دخل فيها المريض.