نقيب المحامين يشدد على إحكام الرقابة على الخطابات ومتابعة التعاقدات

عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعا مع إدارة العلاج بالنقابة العامة للمحامين.

وشدد نقيب المحامين، خلال حديثه مع موظفي إدارة العلاج، على ضرورة إحكام الرقابة على خطابات العلاج والتحاليل والأشعة، بالإضافة إلى متابعة الخدمة الطبية التي تقدمها المستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة للمحامين، وهل تطبق المتفق عليه في التعاقد أم لا.

وأكد أنه يعمل على تطوير منظومة العلاج داخل نقابة المحامين، مشيرا إلى أنه يوجه باستمرار بالمراجعة الدورية للتعاقدات مع المعامل ومراكز الأشعة بما يصب في مصلحة السادة المحامين وأسرهم.

حضر الاجتماع محمود الداخلي الأمين العام للنقابة، و ناصر العمري، والسيد جابر، ومحمود تفاحة أعضاء مجلس النقابة العامة.