كبير الأثريين: زيارة ملك إسبانيا لمصر أضاءت العالم وأبرزت التقدير للحضارة

قال مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار إن زيارة ملك إسبانيا لم نكن فقط أضاءت أوروبا، بل امتدت إلى العالم أجمع، والجميع يعلم قيمة إسبانيا كحضارة وتقديرها للعالم الإسلامي والعربي والقضية الفلسطينية.

اللقطات النادرة والساحرة

وأضاف «شاكر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا» والمذاع عبر قناة «المحور» تقديم الإعلامية ماجدة المهدي أن تلك الزيارة لم تكن لأماكن ثقافية فقط، بل الأجمل هو التعامل مع البشر، فضلا عن سماع الأغاني والموسيقى الصعيدية التي كانت أحد اللقطات النادرة والساحرة.

السياحة الإسبانية

وأكد على أن السياحة الإسبانية ستمثل قيمة كبيرة بعد تلك الزيارة، وسيكون هناك موسم جيد للسياحة الإسبانية، فضلا عن ظهور الملكة بزي من تصميم أحد المصريات وهو الأمر الذي أثار إعجاب الجميع.