سيد عليوة: العالم أصبح يرى في مصر وجهة متطورة وجاذبة للسياحة والاستثمار

حكى الدكتور سيد عليوة رجل الأعمال المصري وصاحب مجموعة شركات دولية في مجال الأزياء والتجميل مقيم في دولة الإمارات، قصة تحوّل نظرة أحد شركائه الأجانب لمصر، قائلاً إن شريكه الفلبيني مايكل، وهو شخصية عالمية معروفة تتواصل معه نجمات عالميات مثل بيونسيه وليدي جاجا، زار مصر عام 2005 لكنه غادرها بعد 30 دقيقة فقط من مطار القاهرة، معبرًا عن عدم إعجابه بالبلد في ذلك الوقت.

افتتاح مدينة العلمين الجديدة

وأضاف في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن هذا الموقف تغيّر جذريًا بعد حوالي 17 عامًا، حين زار مايكل مصر مرة أخرى بناءً على دعوة لحضور افتتاح مدينة العلمين الجديدة، في إطار فعالية بتنظيم من الدولة وتنسيق مع مؤسسات العلاقات العامة.

وقال عليوة: "استُقبلنا بحفاوة غير مسبوقة، وقمنا بزيارة الأهرامات والمتحف الكبير، ومايكل قال لي نصاً: لم أرَ في حياتي بلدًا بهذه الصورة.. مصر تغيرت بشكل لا يُصدق".

وأضاف أن مايكل عبّر عن رغبته في الإقامة في مصر وبدء استثمارات فيها، وهو ما يعكس مدى التغيير الجذري في صورة مصر الخارجية بفضل الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة.

وأوضح عليوة أن مصر اليوم أصبحت وجهة يتمنى الجميع زيارتها، مشيرًا إلى أن الخدمات أصبحت أكثر سلاسة، وأن نظام الحصول على التأشيرة عند الوصول للمقيمين في الخليج جعلها أكثر جذبًا للسياحة والاستثمار.

واختتم قائلاً: "أتوقع أن تحقق مصر أرقامًا قياسية في عدد السائحين، من 18 مليون اليوم إلى 180 مليون في المستقبل بإذن الله".