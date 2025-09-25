السكرتير العام لبني سويف يعقد اجتماعا لمناقشة موقف المتحصلات عن العقارات المطورة مقابل التحسين

في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام ،اجتماعاً بأعضاء لجنة حصر الأراضي والعقارات التي تشهد أعمال تطوير أو تم تطويرها ، والتي شكلها المحافظ، لتختص بمراجعة كافة الإجراءات الخاصة بها ، ودورها الحالي في تحسين مستوى الخدمات ، وكذا إجراءات تحصيل مقابل التحسين لتلك العقارات

ناقش السكرتير العام،ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من أعمال تطوير للمباني والعقارات والتي ينطبق عليها تحصيل مقابل التحسين، بجانب بحث بعض المقترحات الخاصة بزيادة سبل التحصيل والذي يتم تحديده بحسب تقدير اللجان المختصة وفقا للضوابط والإجراءات والاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن،موجهابإعداد تقرير شهري ليتم عرضه على على اللجنة في اجتماع لها ، للوقوف على مستجدات عمل اللجنة أولا بأول

شهد الاجتماع حضور: محمد عبد اللطيف إسماعيل مدير الإدارة العامة للتخطيط بالمحافظة (مقرر اللجنة)، ورؤساء المدن ، وأعضاء اللجنة من إدارات التخطيط والموازنة والحسابات والشئون القانونية بديوان عام المحافظة، ومسؤولو التحسين بالوحدات المحلية.