الاستثمار مع الله.. محور مؤتمر شباب العذراء والملائكة بألمانيا

نظمت كنيسة السيدة العذراء والسبعة رؤساء الملائكة بمدينة بيلفيلد بألمانيا مؤتمر الشباب تحت شعار "الاستثمار الحقيقي في حياة أولاد الله"، في مركز العائلة المقدسة للمؤتمرات بمدينة نوردنهام الألمانية.

تضمن المؤتمر قداسات يومية وصلوات العشية والتسبحة، ومحاضرات عن: "معنى الاستثمار في المفهوم الروحي"، و"كيفية الاستثمار مع الله على مثال أخنوخ البار"، و"الاستثمار الحقيقي في العلاقات العاطفية"، ألقاها عدد من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين، كما شمل ورش عمل تفاعلية وفقرات ترفيهية، وشارك في المؤتمر ٤٠ شاب وشابة من أبناء الكنيسة.

وفي سياق آخر ، زار نيافة الأنبا چوزيف أسقف دول ناميبيا وزيمبابوي وبتسوانا ومالاوي يرافقه وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية، مقر السفارة المصرية بمالاوي لتقديم التهنئة للسفيرة رشا حمدي الجديدة.