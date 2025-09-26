قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليمن.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على صنعاء إلى 9 شهداء و174 جريحا
طريفة إستخراج قيد عائلي أون لاين
قبل الإعلان الرسمي.. 10 مقاعد على الأقل محجوزة للمرأة بتعيينات الشيوخ
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة
توريد القمح والحبوب.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الروسي
معتزة عبد الصبور لصدى البلد: لم أعتزل الفن وأتمنى العودة قريبا.. فيديو
ديمتري دلياني لـ صدى البلد: دولة الابادة تحوّل المساعدات الإنسانية إلى أداة تطهير عرقي
سعر الدولار صباح اليوم الجمعة 26-9-2025
أسهل طريقة لاستخراج فيش جنائي
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
سلاح المقاومة لا يمكن المساس به.. حماس ترفض طلب الرئيس الفلسطيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام المندوه: الظروف المالية في الزمالك صعبة.. والبعض يريد تخريب النادي

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة في حالة تواصل دائم مع وزارة الاسكان وكذلك وزارة الشباب والرياضة، وهناك مراسلات مع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لتوضيح الموقف الخاص بأرض أكتوبر، وتم ارسال كافة الأوراق والقرارات التي تؤكد أن موقف النادي سليم تمامًا.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: منذ اليوم الأول أكدنا موقف الزمالك سليم 100%، والبعض يقول أن موضوع المهلة انتهت في 2023 والمجلس الحالي تسلم في نهاية هذا العام، وسبق وتحدثنا مع عدة جهات وتم الحصول على مهلة حتى 2026.

وأضاف: المجالس السابقة تأخرت في البدء باستغلال أرض أكتوبر، وعندما تسلمنا المهمة تحركنا للحصول على كافة الموافقات وقمنا بالبدء بالفعل، وسمعنا كلام كثير غير حقيقي عن بيع الأرض، والموضوع حاليا أمام النيابة العامة، لدينا تعاقد مع مطور عقاري (أحد الجهات السيادية) وبالتأكيد لن نقع في مثل هذه الأخطاء، ولن نذكر أي أرقام مالية، حتى بيع جزء من الارض قمنا بدفع رسوم معينة للدولة، لنحصل على هذا الحق في بيع جزء من الأرض.

وواصل: حصلنا على موافقات الجهات الادارية للحصول على حقوق استثمار الأرض، ولا يوجد كلمة (كومباوند) أو أي شئ سكني في أي أوراق، ولا نتعامل مع أي أفراد مطلقا، بل لدينا تعاقد مع جهات معينة، حصلنا على الموافقة بالاستثمار بالايجار أو حق انتفاع أو البيع في أقل من 20 فدان.. وكان تفكيرنا كمجلس إدارة يتم استغلال هذه الجزئية لاستغلال هذه المساحة من اجل تأجيرها سواء كمحلات او غيره من اجل جلب المزيد من المداخيل المالية، ولدينا كافة المستندات التي تثبت ذلك. وكل ما يقال في هذه الأمور كلام عار من الصحة.

وأكمل: البعض يتحدث عن الأمر بشكل سلبي يريدون تخريب نادي الزمالك، ونقول لهم "كفاية كدا"، لأن ذلك يعني اللعب بالنار مع جمهور وأعضاء النادي وموقفنا سليم 100%، مجلس الإدارة منفتح لكل الأراء من أجل معاونة النادي في المرحلة المقبلة.

وزاد: واثق أن مسئولي الدولة سيقومون بمراعاة نادي الزمالك وجماهيره في مسألة أرض أكتوبر، واتمنى ان تكون هناك حلول لتلك الازمة في اقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن الظروف المالية في الزمالك صعبة للغاية، خصوصا في ظل الايرادات الضعيفة، والمداخيل بالطبع لا تكفى لسداد المديونيات والمستحقات لكل الألعاب، لذلك أرض أكتوبر كانت الحل الأكبر لنا للخروج من الأزمات المالية.

الزمالك أخبار الرياضة دورى نايل اخبار الزمالك صفقات الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم بعد قرار الحكومة

تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

الفنان أحمد رزق

خرم ودنه .. القبض على نجل أحمد رزق في إصابة زميله

أشرف زكي

أشرف زكي يترك منصبه فى نقابة المهن التمثيلية

جواز سفر

من البيت .. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل والأوراق المطلوبة وتكلفته

محمود الخطيب

أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب

ترشيحاتنا

فضل الصلاة على النبي

فضل الصلاة على النبي .. تنجي وتحيي وترقي وتقرّب العبد من ربه

أمين البحوث الإسلامية يشارك في ندوة فكرية عن الإمام المراغي رائد التجديد وصاحب المواقف الوطنية الجريئة

أمين البحوث الإسلامية يشارك في ندوة فكرية عن الإمام المراغي رائد التجديد وصاحب المواقف الوطنية الجريئة

محبة النبي

داعية إسلامي: اغرسوا محبة النبي في قلوب أبنائكم

بالصور

لو مدمنها.. 7 أسباب تدفعك للتوقف عن تناول الشعرية سريعة التحضير

الشعرية سريعة
الشعرية سريعة
الشعرية سريعة

افحص علاقتك الزوجية .. مقياس من 5 علامات هيكشف نجاحها أو فشلها

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

فيديو

رحمة أحمد وابنها

ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية

غادة عادل ونجلها

ولادي كفاية.. غادة عادل تكشف حقيقة ارتباطها في مهرجان الغردقة السينمائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد