تدمير 55 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل

نجحت منظومات الدفاع الجوي الروسية في إعتراض وتدمير 55 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد خلال الليلة الماضية منها20 فوق بحر آزوف وذلك بحسب البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير طائرتين طراز "ياك-52" و10 طائرات مسيرة طراز "إيه-22" تابعة لسلاح الجو الأوكراني.

وأشارت الدفاع الروسية في تقرير العملية العسكرية الخاصة ؛ إلى أنه تم استهداف مجموعتين هجوميتين أوكرانيتين أثناء محاولتهما الهروب قرب كليبان-بيكسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكر التقرير الروسي أن عملية تحرير كيروفسك بجمهورية دونيتسك تشارف على الانتهاء ووحدات الاقتحام تقوم بتطهير المدينة

كما دمر أسطول البحر الأسود 3 قوارب تابعة للقوات الأوكرانية و15 قاربًا مسيرًا بحسب التقرير الروسي .

ونوه التقرير إلى تدمير منصة إطلاق وكابينة تحكم ومحطة رادار في استهداف لموقع لمنظومة صواريخ "باتريوت" الأوكرانية.