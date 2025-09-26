نصائح فعالة للتخلص من الحروق ومنع المضاعفات

الحروق هي نوع من الإصابات التي تحدث عندما يتلف شيء ما - عادة ما يكون شيئا ساخنا - أنسجة الجسم، تكون أكثر حدة عندما تكون أعمق وتغطي جزءا أكبر من مساحة سطح الجسم.

الحروق شائعة للغاية وعادة ما تكون غير مقصودة، في جميع أنحاء العالم، يعاني حوالي 10 ملايين شخص من الحروق، ويموت حوالي 180،000 شخص بسببها كل عام. في الولايات المتحدة، يتلقى حوالي 486،000 شخص الرعاية الطبية للحروق كل عام.

كيف يتم علاج الحروق؟

يعتمد علاج الحروق على مدى عمقها ومقدار مساحة سطح الجسم التي تغطيها، الحروق السطحية دائما ما تكون طفيفة ويمكنك علاجها بنفسك، عند تحديد كيفية علاج الحروق أو إذا كانت تحتاج إلى رعاية طبية، تذكر ما يجب فعله وما لا يجب فعله:

افعل:

* أوقف أو أزل مصدر الحرق على الفور (مثل خلع الملابس المنقوعة في السائل الساخن للحد من شدة الحرق).

* قم بتشغيل الماء البارد فوق الحرق (باستثناء أسباب معينة للحروق الكيميائية).

* حافظ على المنطقة المحترقة نظيفة ومحمية عندما يكون ذلك ممكنا.

* احصل على عناية طبية للحروق ذات السماكة الجزئية التي تكون أكبر مما يمكنك تغطيته بيدك، أو لأي حروق كاملة السماكة.

لا:

* استخدم العلاجات المنزلية مثل التبييض أو الزبدة على أي حرق.

* ضع المراهم أو الكريمات على أي حرق قد يكون سمكه جزئيا أو كاملا.

* استخدم الثلج على الحروق (يمكن أن يؤدي ذلك في الواقع إلى تفاقم الحرق).

* كسر بثور الحروق (يمكن أن يزيد هذا من خطر الإصابة بالعدوى).

يمكنك علاج الألم بالأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين، تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية إذا كان لديك أي مخاوف بشأن ما إذا كان بإمكانك تناولها.



علاجات الحروق الأكبر والأكثر حدة

تحتاج دائما إلى رعاية طبية احترافية للحروق ذات السماكة الجزئية التي تكون كبيرة جدا بحيث لا يمكن تغطيتها بيدك. تحتاج دائما أيضا إلى رعاية احترافية لجميع الحروق ذات السماكة الكاملة.

يمكن أن تشمل الرعاية المهنية العلاجات التالية:

* علاجات الألم. تتراوح هذه من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أو الموصوفة إلى العلاجات مثل كتل الأعصاب.

* التنظيف والتطهير. هذا يزيل الحطام والأنسجة الميتة أو المحتضرة.

* ارتداء الملابس/الحماية. تحمي الضمادات الحروق مؤقتا من الحطام والجراثيم وأكثر من ذلك.

* عملية جراحية. يمكن أن يساعد هذا في شفاء الحروق وتقليل الندبات.

* ترقيع الجلد. يمكن لأنسجتك استخدام هذه كإطار محدد مسبقا، مما يسرع الشفاء.

* العناية بالجروح. قد تحتاج الحروق إلى رعاية متخصصة للشفاء بشكل صحيح، قد يشمل ذلك إزالة الأنسجة التالفة (التطهير)، والعلاج بالأكسجين عالي الضغط، وإدارة الضمادات وأكثر من ذلك.

* العلاج. يمكن أن تساعدك الرعاية العلاجية الفيزيائية والمهنية على التعافي من الإصابات الجسدية الخطيرة الناجمة عن الحرق.

المصدر: clevelandclinic