موعد مباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي والقناة الناقلة

يحل فريق الأهلي ضيفًا ثقيلاً على الحزم، اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويستهدف الأهلي تضميد جراحه بتحقيق الفوز على الحزم في مباراة اليوم بعد الخسارة أمام بيراميدز 3-1، الثلاثاء الماضي في كأس إنتركونتينتال.

كما يتطلع الأهلي لاستعادة مكانه بين كبار دوري روشن بعد إهدار 4 نقاط من أصل 6 في آخر مباراتين في الدوري السعودي وتراجعه إلى المركز التاسع برصيد 5 نقاط.

موعد مباراة الأهلي والحزم والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والحزم في السادسة والنصف وخمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع عبر قناة Thmanyah 2 HD.

على الجانب الآخر، يتطلع الحزم لتحقيق أول انتصار في الدوري السعودي هذا الموسم، بعد تعادل في مباراتين وخسر لقاء في أول 3 جولات.

ويحتل الحزم المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد نقطتين.