قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظة الإسكندرية تبدأ رسميًا تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية
إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات
الصحة: تعزيز الكشف المبكر وعلاج سرطان الرئة ركيزة أساسية لتحسين فرص الشفاء
اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين في تل الأبيض بمدينة بعلبك
السكة الحديد تحذر من سلوكيات خطرة تهدد سلامة الركاب.. صور
طرح البوستر الرسمي لفيلم A HOUSE OF DYNAMITE
جيش الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء منطقة ميناء غزة وحي الرمال
وزير الخارجية: لجنة دولية أكدت ارتكاب الاحتلال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين
اليوم.. انطلاق بطولة السهم الفضي للقوس والسهم
ثقافة القليوبية تحتفي بـ أشرف أبو اليزيد: كتاباته رحلة شعرية مزجت بين الفلسفة والوجع الإنساني
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الفترة المقبلة
التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في 3 عقارات بأحياء في القاهرة والجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الكشف عن أقدم مستوطنة بشرية عمرها 11 ألف عام.. ماذا تعرف عنها؟

موقع مصيون
موقع مصيون
أمينة الدسوقي

فى اكتشاف أثري غير مسبوق عثر على أقدم مستوطنة بشرية معمارية معروفة في الجزيرة العربية، تعود إلى ما بين 11 ألفا و10,300 عام من الوقت الحاضر، وذلك في موقع "مصيون" شمال غرب مدينة تبوك.

ويعد هذا الاكتشاف أحد أهم المنعطفات في دراسة تاريخ الاستيطان البشري في المنطقة، إذ يقدم دليلاً مادياً على تحول الإنسان من نمط الترحال إلى الاستقرار في مرحلة مبكرة من العصر الحجري الحديث، وذلك وفقا لما كشفته هيئة التراث السعودية، بالتعاون مع جامعة "كانازاوا" اليابانية.

موقع مصيون قصة أول استقرار بشري في الجزيرة العربية

يقع موقع مصيون في منطقة مسجلة ضمن سجل الآثار الوطني منذ عام 1978، إلا أن الدراسات الميدانية الحديثة التي بدأت في ديسمبر 2022، أعادت تسليط الضوء على أهميته باعتباره أقدم نموذج معروف للاستقرار المعماري البشري في شبه الجزيرة العربية.

وعلى مدى أربعة مواسم ميدانية انتهت في مايو 2024، نفذ الفريق الأثري المشترك تنقيبات منهجية دقيقة شملت تقسيم الموقع إلى مربعات عمل، وتوثيق طبقات الأرض، وفرز وتصنيف المكتشفات.

وحدات سكنية وأدوات حياة

أسفرت أعمال التنقيب عن العثور على وحدات معمارية شبه دائرية شيدت من أحجار الجرانيت المحلية، ضمت مباني سكنية ومخازن وممرات ومواقد نار، ما يعكس تخطيطاً متقدماً لحياة قائمة على الصيد وزراعة الحبوب.

كما عثر على مجموعة كبيرة من الأدوات الحجرية تشمل سكاكين، رؤوس سهام، مطاحن حجرية، بالإضافة إلى مواد للزينة مصنوعة من الأمازونيت والكوارتز والأصداف، ما يدل على وجود نشاط إنتاجي وتجاري بدائي.

بقايا بشرية وقرون ثيران

من أبرز المكتشفات بقايا بشرية وحيوانية، وهياكل عظمية لثلاثة أفراد، إلى جانب قرون ثيران وقطع مزخرفة بنقوش هندسية، تقدم مؤشرات على الحياة الاجتماعية والرمزية الدينية في تلك الحقبة.

وأكدت هيئة التراث أن تأريخ المستوطنة تم عبر تحليل طبقات الأرض والفحم باستخدام الكربون المشع، إضافة إلى تحليل الأدوات الحجرية التي تعود إلى المرحلة الأولى من العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار.

نقلة علمية تعيد رسم خريطة ما قبل التاريخ

يمثل هذا الاكتشاف نقلة نوعية في فهم نشأة المجتمعات البشرية في الجزيرة العربية، ويضع السعودية في صدارة خارطة الاكتشافات الأثرية العالمية، عبر مستوطنة تعيد تشكيل تصورات الباحثين حول بدايات العمران الإنساني في المنطقة.

اكتشاف أثري مصيون موقع مصيون أقدم مستوطنة بشرية الجزيرة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

رخصة

طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الهاتف المحمول

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

دونجا

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

جوزيه مورينيو

مورينيو يكشف حقيقة مفاوضات بنفيكا مع بنزيما

أرني سلوت المدير الفني لليفربول

المدير الفني لليفربول: كريستال بالاس فريق صعب التسجيل في شباكه

تنس الطاولة

ثلاثي منتخب تنس الطاولة يودعون بطولة الصين سماش من الدور الأول بالتصفيات

بالصور

إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات

ستيلانتس فيات
ستيلانتس فيات
ستيلانتس فيات

إطلالة لافتة.. يسرا تبهر متابعيها في أحدث ظهور برفقة شيماء سيف

يسرا
يسرا
يسرا

زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

ريفيان
ريفيان
ريفيان

فيديو

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد