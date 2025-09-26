قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظة الإسكندرية تبدأ رسميًا تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية
إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات
الصحة: تعزيز الكشف المبكر وعلاج سرطان الرئة ركيزة أساسية لتحسين فرص الشفاء
اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين في تل الأبيض بمدينة بعلبك
السكة الحديد تحذر من سلوكيات خطرة تهدد سلامة الركاب.. صور
طرح البوستر الرسمي لفيلم A HOUSE OF DYNAMITE
جيش الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء منطقة ميناء غزة وحي الرمال
وزير الخارجية: لجنة دولية أكدت ارتكاب الاحتلال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين
اليوم.. انطلاق بطولة السهم الفضي للقوس والسهم
ثقافة القليوبية تحتفي بـ أشرف أبو اليزيد: كتاباته رحلة شعرية مزجت بين الفلسفة والوجع الإنساني
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الفترة المقبلة
التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في 3 عقارات بأحياء في القاهرة والجيزة
محافظات

جامعة قناة السويس تطلق التحديين الثاني والثالث من مسابقة الإبداع العقلي

رئيس جامعة القناة
رئيس جامعة القناة
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلنت جامعة قناة السويس عن انطلاق التحديين الثاني والثالث من مسابقة "الإبداع العقلي – TechMind Challenge" وذلك بعد النجاح المتميز الذي حققه التحدي الأول.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة والمشرف على كلية الحاسبات والمعلومات، و الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بإشراف تنفيذي الدكتور محمد عبد الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتستهدف المسابقة جميع طلاب كليات جامعة قناة السويس من خلال تحديات تقنية مبتكرة تعكس الدمج بين المعرفة الأكاديمية والاحتياجات الواقعية لسوق العمل.

ويأتي التحدي الثاني بعنوان "Desert Agriculture Sentinel using ML Model and Satellite Images" والذي يركز على مراقبة صحة المحاصيل والمياه في الزراعة الصحراوية باستخدام نماذج تعلم الآلة وصور الأقمار الصناعية، فيما يتناول التحدي الثالث "Sand Dune Encroachment Tracker using ML Model and Satellite Images" فكرة تتبع انتشار الكثبان الرملية للحماية من مخاطر التصحر بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق ومعالجة الصور.

تتألف المسابقة من خمسة تحديات منفصلة يحصل الفائز في كل منها على جائزة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه مصري، إلى جانب نشر التوثيق العلمي للحل الفائز في مجلة أو دورية علمية دولية، فضلاً عن الحصول على عرض عمل مقدم من شركة Professional Matrix بعد التخرج. وتشترط المسابقة أن تكون المشاركة فردية فقط، وألا يُسمح بالمشاركة الجماعية، كما يجب أن يمتلك المتسابق معرفة ومهارات في مجالات تعلم الآلة والتعلم العميق ومعالجة الصور. وتؤول حقوق الملكية الفكرية للحلول الفائزة إلى شركة Professional Matrix مع التزام المتسابقين الفائزين بالتوقيع على إقرار بذلك.

وتأتي مسابقة "الإبداع العقلي – TechMind Challenge" 2025/2026 كمنصة رائدة تجمع الطلاب المتميزين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق ومعالجة الصور، بهدف صقل مهاراتهم التقنية من خلال مواجهة تحديات عملية تحاكي مشكلات حقيقية تواجهها الشركات في سوق العمل، بما يسهم في دفعهم نحو التفكير الإبداعي وتطوير حلول مبتكرة ذات قيمة علمية وتطبيقية يمكن الاستفادة منها في مجالات متعددة، الأمر الذي يعزز من أهمية المسابقة في ربط الطلاب بسوق العمل وإعدادهم لمستقبل مهني واعد، وللتسجيل في المسابقة يمكن للطلاب الدخول عبر الرابط التالي:

 https://chat.whatsapp.com/Ihagp4aQZho0sh9wvTX49r.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية جامعة قناة السويس

