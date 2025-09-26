الرئيس السيسي: كليات الطب العسكرية ستكون قادرة على استيعاب 500 طالب سنويًا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تطوير أكاديميات الطب العسكرية في مصر، مشيرًا إلى أن الأكاديميات ستكون قادرة على استيعاب 500 طالب سنويًا وتوفير بيئة تعليمية متقدمة تهدف إلى تأهيل أطباء قادرين على خدمة الوطن.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن تعليم الطب في الأكاديميات العسكرية، سيكون بمثابة فرصة ذهبية للشباب المصري، حيث سيحصلون على تدريب عالي الجودة داخل وطنهم، دون الحاجة للهجرة للحصول على تعليم طبي في الخارج.

وأوضح الرئيس السيسي أنه بعد سنوات من التحضير والإعداد؛ أصبحت مصر اليوم جاهزة لتقديم هذا النوع من التعليم الطبي الذي يعزز من قدرة البلاد على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية.

ونوه الرئيس السيسي بأن الأكاديميات العسكرية توفر أكثر من مجرد تعليم؛ فهي تقدم رعاية كاملة لشباب مصر من خلال بيئة تعليمية شاملة تضم كل ما يحتاجه الطالب من دعم أكاديمي ومعنوي، بهدف تخريج جيل من الأطباء القادرين على النهوض بالقطاع الصحي في مصر.