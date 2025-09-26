قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ماليزيا تجري مناقشات حثيثة مع الولايات المتحدة بشأن قضايا الرسوم الجمركية المتعلقة بالأثاث

وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي
أ ش أ

أكد وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، تنغكو ظفرول عبد العزيز، أنّ ماليزيا تُجري مناقشاتٍ حثيثة مع الولايات المتحدة بشأن قضايا الرسوم الجمركية، خاصةً فيما يتعلق بمنتجات الأثاث.
وقال "ظفرول"- في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الماليزية (برناما)، اليوم /الجمعة/ - إنّ المناقشات جاريةٌ مع المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك مع شركات الأثاث الماليزية التي ستتأثر بإجراءات الرسوم الجمركية المُعلنة مؤخرًا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن - عبر حسابه على منصته "تروث سوشيال" أمس - أنّ الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركيةً بنسبة 100 بالمئة على أي منتجاتٍ دوائيةٍ تحمل علاماتٍ تجاريةً أو براءات اختراع، ما لم تُنشئ الشركة مصنعًا لتصنيع الأدوية في أمريكا.
وبالإضافة إلى ذلك، ستفرض واشنطن تعريفة جمركية بنسبة 50 بالمئة على جميع خزائن المطابخ، وتجهيزات الحمامات، والمنتجات ذات الصلة، بالإضافة إلى تعريفة جمركية بنسبة 30 بالمئة على الأثاث المصنوع من القماش أو الجلد.
وأعلنت الولايات المتحدة - أيضًا - أنها ستفرض تعريفة جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع الشاحنات الثقيلة أو الكبيرة المصنعة في دول أخرى حول العالم. وستدخل التعريفة حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2025.
وقال ظفرول - على هامش الاجتماع الـ 57 لوزراء اقتصاد "آسيان" والاجتماعات ذات الصلة التي اختتمت اليوم - إن ماليزيا ليست الدولة الوحيدة المتأثرة بالتعريفة، بل سيخضع العالم أجمع لنفس النسبة.. مضيفا "علينا أن نتقبل حقيقة أن دولًا مثل الولايات المتحدة وغيرها لديها اعتباراتها الخاصة فيما يتعلق بسياساتها واقتصاداتها". 
وأكد ضرورة مواصلة ماليزيا التركيز على تحسين قدرتها التنافسية ومرونتها.. وقال: يجب على ماليزيا مواصلة البحث عن سبل تعزيز أساسياتها الاقتصادية للحفاظ على قدرتها التنافسية، بغض النظر عن السياسات التي تتخذها الدول الأخرى.
وتُعدّ الولايات المتحدة أكبر وجهة تصدير للأثاث الماليزي. ووفقًا لمجلس الأخشاب الماليزي، بلغت صادرات الأثاث الخشبي إلى الولايات المتحدة 5.71 مليار رنجيت ماليزي العام الماضي، ما يُمثل 57.8 بالمئة من إجمالي صادرات ماليزيا من الأثاث الخشبي.
ومن المتوقع أن تُوقّع ماليزيا والولايات المتحدة اتفاقية تجارية متبادلة بين البلدين، والتي سيشهدها ترامب ورئيس الوزراء أنور إبراهيم خلال القمة السابعة والأربعين لآسيان في أواخر أكتوبر.

وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي الولايات المتحدة ماليزيا

