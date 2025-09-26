التمثيل التجاري يروج للفرص الاستثمارية أمام كبريات الشركات الألمانية

شارك المكتب التجاري المصري في برلين برئاسة الوزير المفوض التجاري مها زكريا في ندوة افتراضية نظمتها شركة Thinking Arabian بالتعاون مع بنك LBBW تحت عنوان “الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الألمانية في مصر”، بمشاركة نحو 120 شركة ألمانية كبرى مثل Bayer، Karcher، Puky، Stihl، Loick، Trumpf، وBrita.

استعرض المكتب جهود التمثيل التجاري المصري في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى قوة العلاقات المصرية الألمانية والتطورات الاقتصادية في مصر، مع إبراز المزايا التنافسية وحجم السوق الكبير، إضافة إلى الاتفاقيات التجارية التي تمنح نفاذًا واسعًا دون رسوم جمركية.

كما أكد أن الإصلاحات الاقتصادية تسير بنجاح، مع توضيح توافر النقد الأجنبي بدعم من زيادة الصادرات والاستثمارات وعلى رأسها مشروع رأس الحكمة الإماراتي، فضلًا عن تحويلات المصريين بالخارج وسداد الحكومة لمستحقات شركات أجنبية.

ويعد بنك LBBW من أكبر البنوك العامة في ألمانيا، حيث يقدم خدمات تمويلية وتجارية متكاملة، ويخدم آلاف الشركات والمؤسسات، ويتمتع بملاءة مالية قوية بقاعدة أصول بلغت 356 مليار يورو ومعدل كفاية رأس مال أساسي (CET1) بلغ 14.4% عام 2024.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري – بأن الاستثمارات الألمانية في مصر ارتفعت بنسبة 3.5% لتصل إلى نحو 3 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2025 مقارنة بـ 2.9 مليار دولار في يونيو 2024، كما ارتفع عدد الشركات الألمانية العاملة في مصر إلى 1738 شركة مقابل 1609 سابقًا، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس الثقة المتنامية في السوق المصري.